Ha sido un sueño extraño. Por la noche. Tras las elecciones de Andalucía. Más que inquietud, que también, lo que me produjo el sueño fue asombro. Dormido, escuché una voz: «Soy Manolo». «¿Manolo? -pregunté yo-, ¿qué Manolo?». Y la voz me respondió: «¡Joder, Manolo Escobar!». Y qué alegría sentí ante ese artista queridísimo, del que todos sabemos alguna canción que incluso hemos coreado con tragos verbeneros. Pero enseguida, todavía en el sueño, me puse de mal humor porque no comenzó a cantar el ‘Porompompero’, sino que se arrancó, sin avisarme, con una de las canciones que más alergia me producen: «No me gusta que a los toros / te pongas la minifalda. / La gente mira parriba, / porque quieren ver tu cara / y quieren ver tus rodillas». Del sueño me desperté con una pregunta: ¿va a regresar esa vieja canción que nos traslada al siglo XX y que nos lleva a una época donde la moral había sido construida desde lo masculino? Claro que no. Pero sí sé que regresa un pensamiento reaccionario con canciones de aúpa, que quiere desandar parte de un trayecto democrático. Casi nada. Habrá, pues, que volver a Montaigne para descubrir el verdadero rostro de las cosas.