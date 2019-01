Una singular esquela: "Seguramente esté en el bar de enfrente"

La familia de José Manuel Fernández Núñez, que falleció el pasado 28 de diciembre en Sevilla a los 53 años, ha querido despedirlo de una manera muy peculiar con una esquela que se sale de lo común y que a más de uno sacará una sonrisa. El mensaje ha sido publicado en el diario 'ABC'. La familia, bromeando, asegura que, durante la misa en su honor, él seguramente estará en el bar de en frente.

"Tu madre, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas y tu primo no te olvidarán", comienza. "Y menos con la camisa que te has ido, llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre".

El mensaje continúa con el particular tono humorístico y sus allegados piden "un brindis en su recuerdo" y, si se tiene "a bien", acudir a la misa en su honor, aunque "él seguramente esté en el bar de enfrente".