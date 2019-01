Encerrados en la jaula del veto

El concepto ‘vetocracia’, o forma de gobierno regida por los vetos, fue acuñado por Francis Fukuyama. El politólogo relaciona esta idea con la política estadounidense, donde los grupos de presión tienen más poder que en España para guiar a los partidos a partir de intereses particulares. Pero si extrapolamos la teoría al caso español, con nuestro marcado partidismo, también podemos encontrar un reflejo en la parálisis que atraviesa el país. Porque 2018, pese a sus históricos hitos como el éxito de la moción de censura o el derrumbe del PSOE andaluz, no ha hecho sino profundizar en la ruptura entre los bloques –y sub-bloques– ideológicos. Con estas premisas, España seguirá tras las próximas elecciones generales sin conocer un gobierno central de coalición.

"El efecto es o bien una parálisis legislativa o bien acuerdos parcheados y de poco valor, a menudo en respuesta a crisis concretas y sin la debida diligencia", ha argumentado Thomas L. Friedman en ‘The New York Times’ al analizar la mencionada vetocracia. La frase sintetiza bien la atrofia política vigente en España, donde hace seis años que los partidos no aprueban nuevas reformas y donde, para colmo, se ha instalado una vorágine de declaraciones incendiarias e imágenes bochornosas incluso en sede parlamentaria: "No hay conversación pública, hay intercambio de insultos", ha afirmado Fernando Vallespín.

2018 empezó saturado con la continuidad del artículo 155 y con la elección del nuevo presidente catalán. Las candidaturas frustradas de Puigdemont, Turull o Artadi dieron paso al columnista Quim Torra. Tras Cataluña llegó la corrupción –disolución de ETA mediante–, con el PP en el centro de la diana por casos como el de Cristina Cifuentes o el juicio de Gürtel. La tormenta inicial dio paso a un huracán cuando, de forma inesperada, Pedro Sánchez logró los apoyos necesarios para desbancar a Mariano Rajoy con la moción de censura. Nada ha sido igual después del ‘armaggedon’ del 1 de junio.