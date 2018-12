La Guardia Civil pide instalar una caseta con calefacción para los agentes que vigilan la casa de Pablo Iglesias

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil, la caseta estará dotada con calefacción y se destinará a cubrir las necesidades que los agentes puedan tener. "Se ha pedido autorización por parte de Guardia Civil para instalar la caseta, que en el momento en el que se autorice se instalará", añaden.

De este modo, han explicado que hay un servicio de vigilancia que se está prestando las 24 horas y que, hasta que se proceda a la instalación del dispositivo, en los casos los que los agentes pudieran tener alguna necesidad de tipo fisiológico hay patrullas de seguridad por la zona que les pueden relevar.

Además, han reiterado que el personal que trabaja en la casa, "ha ofrecido" a los agentes que ante cualquier necesidad que tengan, pueden entrar a los baños, pedir agua "o lo que necesiten". "El personal que trabaja en la casa, tiene a su disposición las instalaciones de la propia vivienda", han detallado.

Aseo portátil

Mientras tanto, en una rueda de prensa la Unión de Guardias Civiles ha presentado la instalación de un aseo portátil, en las inmediaciones de la casa, para que pueda ser utilizado por los efectivos.

Según su secretario general, Guillermo Freire, la asociación ha sufragado la instalación del urinario porque los agentes encargados de la prestación del servicio "no tienen dónde hacer sus necesidades". "Hay compañeros que están realizando algún tipo de servicio en unas condiciones bastante penosas. Que nosotros sepamos esto sólo pasa aquí", ha añadido.

Freire ha indicado que cuando se realizan vigilancias de este tipo "normalmente" se ponen instalaciones "adecuadas para realizar el servicio, con baño y local". "Sabemos que la Guardia Civil ha intentado ponerlas por todos lo medios, lo que pasa es que no les han dejado, pero no sabemos quién", ha explicado.

Por eso, ha indicado que "de momento" el aseo estará instalado un mes, y que el dispositivo ha sido pagado con las cuotas de los asociados.

A través de un comunicado publicado en su web, la Unión de Guardias Civiles ha achacado la instalación del aseo portátil a la "falta de soluciones por medios oficiales". "Hemos querido denunciar mediante este hecho simbólico la precariedad que sufren nuestros compañeros y compañeras", aseveran.

En el Ayuntamiento piden más efectivos para el municipio

Desde el Ayuntamiento de Galapagar han señalado a Europa Press que "en este momento" no tienen conocimiento "ni constancia fehaciente" de que ninguna institución pública haya solicitado la instalación de "elemento alguno en la vía pública del municipio en relación a este asunto".

Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, el concejal de Seguridad de Galapagar, Borja Luján, ha hecho alusión a la "colaboración" del Ayuntamiento con la Guardia Civil, como "con cualquier vecino" a la hora de dar la licencia para la instalación del aseo portátil de la Asociación.

Por otra parte, el edil se ha referido a que el Ayuntamiento ha solicitado a la Delegación del Gobierno más efectivos de Guardia Civil para la localidad.

"Desde el Ayuntamiento de Galapagar en este caso siempre hemos dado traslado de nuestra situación a la Delegación del Gobierno. Además, el alcalde, Daniel Pérez, así lo ha hecho por escrito, y estamos pendientes de una contestación", ha explicado.

Según el concejal, cuando desde el puesto de Galapagar se presta vigilancia, algo de lo que no están en contra, "si no todo lo contrario, que aquel que lo necesite que tenga su servicio", lo que "no puede ser" es que desde su puesto" se "quite personal para cubrir las localidades de Galapagar y Colmenarejo".