Cs pide impedir a los agentes públicos usar el uniforme en manifestaciones políticas

En declaraciones a Efe, Carrizosa se ha referido al rifirrafe que mantuvieron el 21D en Barcelona un agente rural de uniforme que participaba en las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y un mosso d'esquadra que se encaró con él.

El mosso, según se ve en un vídeo que se hizo viral, reprochó al agente rural que se manifestase con los activistas de los CDR, en lugar de defender a sus compañeros "funcionarios" de la policía autonómica, y le espetó: "¡La república no existe, idiota!".

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l