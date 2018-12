El sueño andaluz del Partido Popular

Se acerca -o al menos eso parece- uno de los momentos con los que más han soñado en el Partido Popular desde hace décadas. El de desplazar al PSOE del gobierno de Andalucía, el eterno feudo socialista que ahora, al fin, podría estar a punto de caer. De momento ya han perdido la presidencia del Parlamento y la mayoría en la Mesa, que no es poca cosa. Pero, como se sabe, muchas veces el genio de la lámpara te concede un deseo no como premio, sino como un castigo. Y el día de gloria del PP en Andalucía llegará envuelto en el augurio de una debacle electoral semejante a la que sufrió el PSOE en 2015. El ascenso de Vox encajona a los populares y erosiona su base electoral. En adelante pueden perder votos por el centro, a manos de Ciudadanos, y también por la derecha, a manos de los recién llegados. El propio gobierno de coalición PP-Cs en Andalucía nacerá seriamente condicionado por la presencia y por la presión de esa extrema derecha. Si nace, porque Vox no quiere dar sus votos a cambio de nada y en Ciudadanos intentan al menos mantener las formas y no dejar que se visualice de manera demasiado explícita una alianza que les resulta difícil de tragar. El partido naranja pretende la cuadratura del círculo, hacerle ascos a Vox y a la vez gobernar con su apoyo. Habrá que ver si la opinión pública acepta pulpo como animal doméstico.