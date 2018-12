Una Constitución "buena" y "de todos", pero "mejorable"

Ese apoyo mayoritario a la Constitución se divide en dos bloques. Un 32% considera de forma rotunda que la Carta Magna es "buena". Por su parte, el 59% la ven "buena", pero también "mejorable". La reforma del Senado, la supresión de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, la reducción de los políticos aforados y la mención expresa a la Unión Europea (UE) en el texto constitucional son algunas de las reformas sobre las que lleva años trabajando el Congreso de los Diputados.

Frente a este 91% de españoles que siguen valorando positivamente la Constitución, el rechazo al texto se sitúa por debajo del 10%. Según la encuesta de Metroscopia, solo el 8% de la población opina que "no es una buena Constitución". Es un punto menos que en su peor registro de estos 40 años. Fue entre los años 2013 y 2016, donde los efectos de la crisis económica y de representación política fomentaron que el malestar hacia esta norma alcanzase el 9%.

El amplio apoyo a la Constitución que se mantiene en España 40 años después de su aprobación está impulsado, además, por dos factores que se reflejan la encuesta realizada por Metroscopia para HENNEO: el grado de satisfacción respecto a cómo ha evolucionado el país y la sensación de que la Constitución es patrimonio "de todos" los españoles.

En cuanto a la evolución del país desde 1978, un 78% de los ciudadanos considera que "los 40 últimos años constituyen el periodo en que mejor ha estado nuestro país". Frente a este 78%, hay un 20% que considera que España no vive ahora su mejor momento y un 2% que no contesta o no tiene una opinión clara.

Los más optimistas

Es llamativo que el apoyo llega además desde los votantes de todos los partidos, aunque los más optimistas respecto a la evolución que ha tenido España desde 1978 son los actuales votantes de Ciudadanos (86%). Mientras, los menos positivos son los de Unidos Podemos. Entre los votantes de este partido, un 74% considera que el país está en el mejor momento de su historia, frente al 25% que discrepa.

Por su parte, otro de los datos destacados es que el 63% de la ciudadanía valora que en la redacción de la Constitución no se impusieron las ideas de ninguna ideología, sino que es un conjunto del sentir de la población. Así, el 63% creen que es de "todos" o de "ninguno en particular", frente al 26% que considera que hay más parte de la derecha, un 4% del centro y un 1% de la izquierda.

La evolución es particularmente positiva si se compara en el tiempo. Así, frente al 63% actual, en 1988 solo el 48% de la población consideraba que la Constitución representaba a "todos".

La mayoría pide que el reparto de escaños sea más proporcional

Que la Constitución y el sistema electoral necesitan un retoque es una idea que comparte la mayoría de los españoles, independientemente de su edad o su filiación política. Los consultados en la encuesta de Metroscopia piden avanzar hacia una correspondencia lo más exacta posible entre el número total de papeletas que recogen los partidos en cada lid electoral y el de escaños en que se traducen. En concreto, un 75% se muestra a favor de emprender una reforma de la legislación con este objetivo frente a un 22% que la rechazaría.

Lo más revelador de los resultados es que las adhesiones se reparten de forma más o menos homogénea entre los electores de las cuatro principales fuerzas, más allá de la posición de cada una. Eso sí, el deseo mayoritario de cambio es aún más sólido entre los que optan por Unidos Podemos (86%, con una IU históricamente lastrada) y Ciudadanos (85%). Ambas formaciones, tercera y cuarta en las elecciones de 2016, han propuesto un reajuste normativo para reducir la sobrerrepresentación que -a su juicio- otorga el actual método a las dos primeras. No obstante, el respaldo a esta revisión no deja de ser masivo, también entre socialistas (75%) y populares (77%).

En la actualidad, en España rige un sistema para las generales que combina tres elementos: la circunscripción provincial -que prima a las menos pobladas y penaliza a los partidos de ámbito nacional con menos éxito-, un reparto tipo D’Hondt -proporcional, aunque menos que otros, según sus detractores- y una barrera del 3% para obtener representación en la Carrera de San Jerónimo. Pese a los intermitentes intentos, no hay consenso sobre qué ingrediente se debería alterar en la receta.

Por edades, la reclamación de afinar esa conversión voto-escaño es igual de abrumadora. En el amplio tramo de edad que va desde los 18 a los 54 años, un 77% la solicita, un punto por encima que entre 55 y 64. A partir de 65 años, esta exigencia se relaja hasta el nada desdeñable 69%.

La ficha técnica:

Los datos proceden de dos sondeos llevados a cabo por Metroscopia el 29 y 30 de octubre y el 19 y 20 de noviembre de 2018 mediante entrevistas a teléfonos móviles, completándose en total 1.000 entrevistas en cada caso (una vez ajustado el número de llamadas efectuadas -1.600- para garantizar su representatividad estadística en cuanto a edad, sexo, zona de residencia y nivel de estudios). El margen de error en ambos sondeos es de +/- 3,1 puntos para datos globales.

