Feliz cumpleaños

En el orden del día figuraba la aprobación del dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el Proyecto de Constitución. El mismo orden del día que figuraba en el Senado.

De las votaciones en ambas Cámaras dependía que España estrenara Carta Magna.

El resultado de la votación no dejo lugar a dudas: de los 345 votos emitidos, 325 fueron favorables al Proyecto constitucional, seis de sus señorías votaron en contra y catorce se abstuvieron. El aplauso resonó en el viejo hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Lo mismo sucedería en el Senado donde de los 239 votos emitidos, 226 fueron favorables, cinco en contra y ocho abstenciones. Con el resultado de ambas votaciones los españoles nos habíamos vuelto a dotar de una Constitución que garantizaba la democracia y por tanto nuestros derechos y libertades.

Recuerdo aquel martes de octubre como uno de los más emocionantes de mi vida profesional.

Desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas no había salido del Congreso informando cada día de la marcha de los trabajos de los Ponentes de la Constitución, de los acuerdos y desacuerdos, de las tensiones, de cómo Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra desbloqueaban en discretos ‘mano a mano’ los artículos sobre los que los ponentes discutían sin encontrar una solución.

No, no fue fácil el camino que se había recorrido, pero ese martes 31 de octubre hasta Manuel Fraga sonreía, José Pedro Pérez Llorca parecía haberse quitado un peso de encima, Gabi Cisneros no ocultaba su emoción, Gregorio Peces Barba también parecía satisfecho lo mismo que Miguel Roca, y Jordi Sole Tura como un buen profesor nos explicaba a los periodistas que había motivos para sentirse orgullosos del texto aprobado.

Los siete ‘padres’ de la Constitución se hicieron fotos, respondieron preguntas, sonrieron con ganas.

Aquel día sus señorías de todos los colores se fundieron en abrazos. No era para menos. Nos disponíamos a estrenar Constitución, ese texto que durante cuarenta años ha sido garante de nuestros derechos y libertades y en el que hemos cabido todos.

El 6 de diciembre los españoles ratificamos mayoritariamente en referéndum el texto aprobado por las Cortes y el miércoles 27 de diciembre en sesión solemne de las dos Cámaras el Rey don Juan Carlos sancionaba la Constitución.

De manera que cuarenta años después me van a permitir alzar una copa imaginaria y brindar por este aniversario deseando que nuestra Carta Magna cumpla muchos años más.