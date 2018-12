El CIS sigue dando la victoria al PSOE y no prevé la irrupción de Vox

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza política con un 31,2 % de voto más simpatía, seguido del PP, que vuelve a ser segundo con el 19,1 %, y sitúa a Cs y a Podemos prácticamente empatados con alrededor del 18 %, mientras no prevé la irrupción de Vox, que se queda con un 2,5 %.