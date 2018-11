El hombre del petate

Por asumido que parezca estar, no me resisto a evocar que se trata de un miembro de la aristocracia que, entre otras ocupaciones muy notorias, fue vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de España y director gerente del poderoso Fondo Monetario Internacional. Entremedias, estuvo a un paso de que el dedo del entonces presidente del Partido Popular le designara para ser su sucesor y candidato a presidente del Gobierno. Recuperar justo ahora estos datos muy conocidos puede que no sea el gesto más noble, pero tampoco es vengativo ni populista, sino algo que surge de forma espontánea, como quien se frota los ojos por incredulidad, ante la escena en la que el titular de tan brillante currículum político y profesional arrastra una maleta de ruedas y lleva una bolsa de deporte al hombro, mientras se dirige a la entrada del centro penitenciario donde va a iniciar su vida reclusa.