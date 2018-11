Javier Álvaro Anguas: "Aspiro a ser embajador de España en un país asiático"

¿Cómo se le pasó por la cabeza hacerse diplomático?

Con 16 años toda la familia nos trasladamos a Alemania por motivos de trabajo de mi padre. Hasta ese momento no se me había pasado por la cabeza. La diplomacia era para mí una desconocida. El ambiente de distintas culturas e idiomas y conocer lo que pasa en el mundo fue lo que realmente me inclinó. Cuando volví a España con 18 años para estudiar Derecho empecé a hacer cursos para mejorar los idiomas enfocándolos a lo que quería ser: diplomático.

Su padre estuvo en el Ala 31 y ahora está en Indonesia. ¿Ha sufrido el reciente tsunami?