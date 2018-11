El calvario de Alba: ser celíaca le impide entrar en la Guardia Civil

¿Puede alguien ver frustrado su sueño de aspirar a la escala de oficiales de la Guardia Civil por ser celíaca? Parece imposible, pero es real, y es la razón del calvario de una joven que anhela dedicarse al mismo oficio que su progenitor.

Ser guardia civil como su padre. Ese ha sido, desde que era una cría, el sueño de Alba García. Lo sigue siendo, pero esta joven de Pontevedra se ha encontrado con un obstáculo inesperado. El Ministerio de Defensa considera que ser celíaca la incapacita para acceder al cuerpo y la ha excluido como aspirante.

Recibir esa noticia, reconoce en una entrevista con Efe, "fue la decepción de mi vida". Con solo 17 años -cumplió la mayoría de edad hace unos días- se presentó a las pruebas para acceder a la escala de oficiales de la Guardia Civil. Superó con nota todos los exámenes físicos, psicotécnicos y de idiomas. "Me veía dentro", explica, "y en el último momento me dijeron que no".