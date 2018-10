Defectos y efectos

Si hubiera escrito el título de este artículo, como normalmente se hace en español, para llamar la atención del lector lo hubiera hecho en orden inverso. Mi intención ha sido no solo provocar la curiosidad sino también dejar reseña de un hecho actual.

Los defectos a los que me refiero son todos aquellos que están siendo utilizados por los muchos que están inmersos en causas judiciales para evitar procesos, anular pruebas, demorar vistas y poner en tela de juicio las resoluciones que no les son favorables. El Derecho Procesal debe de ser de una complejidad extrema, porque hemos oído argumentaciones de todo tipo para evitar que las verdades evidentes, que los ciudadanos vemos sin ninguna duda, se plasmen en fallo judicial. Errores y defectos en la custodia de pruebas, cambios de defensa, recusaciones de todo tipo y otras cosas que, como no experta en Derecho, ni me acuerdo permiten que los juicios en España se retrasen mucho más allá de lo que todos entendemos como normal. En varios casos de corrupción ya no se celebrarán porque las víctimas sencillamente han fallecido.

Pero lo que estamos viviendo ahora es algo que va más allá del defecto. Hemos entrado en el tiempo del efecto. La paralización de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en la compraventa de pisos, por el efecto que tendrá, ha elevado la incredulidad ciudadana en la Justicia a niveles récord. Nadie hubiera podido pensar que esto era posible. Es el ‘sí, pero no’.