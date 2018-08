Uno de los tuiteros que reveló el cambio en la demanda de Puigdemont contra Llarena ve "poco probable" un error

El tuitero @troqueliano , uno de los dos usuarios de redes sociales que alertó de que las declaraciones del juez Pablo Llarena que recogía la demanda presentada contra él por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no se ceñían a lo que realmente había dicho , ve " muy poco probable " que el cambio en los textuales traducidos al francés se deba a un error, como alega la defensa.

"Es muy poco probable que la traducción del texto de la demanda se deba a un error", ha señalado en declaraciones a COPE recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que la frase clave "es la única que no está traducida con declaración jurada y es la que invierte el sentido" de las palabras de Llarena.

En esta línea, incide en que la alteración, por la que Llarena pasa de hablar de la comisión de un delito en condicional a dar por sentado que se ha cometido, es "el único error de traducción" que ha encontrado tras repasar los 24 folios de la demanda y "no cambia solo una coma, sino la estructura de la frase para que diga todo lo contrario".

De hecho, conforme él mismo explicó en redes sociales, "en la demanda original hay exactamente once extractos escritos u orales de Llarena, todos con la versión original y traducción jurada anexa a la demanda" y "la única que no la incorpora" es precisamente la que no se ajusta a las palabras del magistrado.