Las ancianas que se enfrentaron a un ladrón en Bilbao, agradecidas por "poder contarlo"

Las dos mujeres que el pasado 14 de agosto se enfrentaron a un ladrón en un portal de Bilbao se encuentran bien y confían en que la Ertzaintza pueda localizar al joven asaltante.

Elvira y Agustina tienen 95 y 80 años respectivamente, son amigas y vecinas del mismo edificio. En declaraciones a 'El Correo' aseguraron estar agradecidas porque no les pasó "nada" y pueden "seguir contándolo". El suceso se dio a conocer después de que el vídeo de la agresión fuera publicado en los medios y las redes sociales. Las cámaras de vigilancia del portal muestran cómo el joven que entró en el portal, cedió a las ancianas el paso en el ascensor y aprovechó para arrancar del cuello de ellas un collar. Fue entonces cuando las valientes ancianas trataron de detenerlo echándose encima de él, aunque ambas acabaron en el suelo. "Cuando me tiró pensé: 'De aquí ya no me levanto'. Me veía en silla de ruedas y a Tina, que tiene mal la espalda, también", apunta Elvira, que intentó defenderse pellizcando en el cuello al asaltante.