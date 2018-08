Colau enfada a la oposición al ironizar con que por las noches pone y quita lazos amarillos

Concejales de grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona han criticado este jueves a la alcaldesa, Ada Colau, por su "broma" sobre varios hechos que han ocurrido en la capital catalana durante sus vacaciones.

Colau ha ironizado en un apunte en Twitter: "He hecho creer que estaba de vacaciones con la familia, pero en realidad por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquesinas, colgar lazos amarillos para después descolgarlos y volverlos a colgar, y cuando llego a casa me tomo un vaso de ratafía y hago una risa maligna".

He fet creure q estava d vacances amb la família, però en realitat per les nits em dedico a apagar peveters, alterar marquesines, penjar llaços grocs per després despenjar-los i tornar-los a penjar... I quan arribo a casa em prenc un got de ratafia i faig un riure maligne — Ada Colau (@AdaColau) 23 de agosto de 2018