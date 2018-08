Los vigilantes de seguridad de Barajas e Ilunion acercan posturas para evitar la huelga

Los trabajadores piden que la empresa cumpla con los pluses acordados con la patronal y Fomento el año pasado -radioscopia, rotación o productividad-, que se respeten los complementos consolidados con la anterior concesionaria y que Ilunion garantice el abono de los pluses del convenio colectivo. Y parece que en este sentido las últimas conversaciones «han ido bien», según aseguró el presidente del comité de huelga, José Luis Campillos, a pesar de los desencuentros del pasado viernes.

«Es posible que se encuentre una solución positiva al conflicto en las próximas horas teniendo en cuenta la buena marcha de las últimas conversaciones», señalaron desde Alternativa Sindical. Así, el comité de huelga a solicitud de la empresa emplazará a una nueva reunión en los próximos días que podría ser «clave» para desencallar el conflicto y «poner fin a la huelga» que aún sigue vigente.

Un punto conflictivo es que UGT se ha desvinculado de esta protesta y manifestó este martes que no apoya la huelga convocada «de forma unilateral» por Alternativa Sindical. En su comunicado aseguran que este sindicato no tiene representación en el comité de empresa, por lo que entienden que su posición «no está respaldada por los trabajadores de dicho servicio» y no se ha realizado ninguna asamblea informativa.