Los sindicatos dicen que los servicios mínimos aplicados a Ryanair son "imposibles" de cumplir

Así lo ha explicado Alzina en uno de los recesos que se han producido durante la reunión entre los sindicatos y Ryanair que se está produciendo en la Dirección General de Trabajo, en el que ha asegurado que tras las cancelaciones la aerolínea no podrá cumplir con el 100% de los vuelos a Canarias y Baleares que Fomento ha establecido como obligatorios.

El problema radica en que dentro de estos 400 "saltos" que la aerolínea canceló para minimizar los efectos de la huelga, dos días antes de que Fomento estableciera los servicios mínimos, hay un "hachazo" a las islas y los pasajeros, según ha confirmado Ryanair, ya están, o bien reubicados o han recibido el reembolso de sus billetes.

Concretamente, el representante de USO apunta que tras los 117 vuelos desde y hacia las islas que Ryanair canceló estos dos días solo 40 se llevarán a cabo finalmente, 28 a Canarias y 12 a Baleares. Asimismo han apuntado que en el caso de las Islas Baleares no va a haber "ni un vuelo" durante el primer día de paros.

En este punto, han admitido que si se aplican los servicios mínimos a los vuelos no cancelados sí que se podría decir que se han cumplido, pero le ha costado ver la "utilidad" de unos servicios mínimos --que finalmente serán los 630 vuelos que no han sido cancelados-- aplicados después de las cancelaciones, ya que si una de las islas deja de recibir vuelos durante todo un día "no sirve de mucho" que se diga que se han protegido el 100%.

Fomento estableció el pasado viernes que, además de la totalidad de las conexiones con las islas, Ryanair debía garantizar el 35% de los vuelos para cada ruta con ciudades españolas peninsulares con alternativas de transporte de menos de cinco horas, así como el 59% de las rutas internacionales y de las nacionales a ciudades españolas peninsulares sin alternativa o alternativa superior a cinco horas.