Identifican el cadáver hallado en un ascensor del hospital de La Paz de Madrid

Así lo han indicado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, que han subrayado que la identificación ha sido posible gracias al trabajo conjunto de Policía Científica y Judicial tras un proceso de regeneración de las huellas dactilares y la comparación de las mismas con la de un candidato, que fue denunciado como desaparecido el pasado día 20 de julio.

Esa concordancia ha sido positiva y, en consecuencia, Policía Nacional da por identificado el cuerpo que llevaba varios días en el foso del ascensor del centro sanitario. El hombre fallecido era residente en Madrid, en concreto, en Puente de Vallecas.

Fuentes policiales cercanas al caso han detallado que la denuncia por desaparición la presentó la hija del fallecido y que en la casa de éste se encontró una carta manuscrita de despedida, por lo que todo apunta a que se trata de un suicidio, una de las hipótesis que se manejó desde el principio.

No obstante, el accidente laboral no se descartó tampoco al principio y cobraba fuerza cuando se supo que el hombre tenía una orden de trabajo y una llave maestra para abrir y cerrar los montacargas y tener acceso a zonas restringidas. Lo que no encajaba en este caso es que ninguna subcontrata de mantenimiento había denunciado la desaparición y además, el hombre vestía de calle, con un pantalón corto y una camisa de cuadros.

Durante la investigación, la Policía Nacional ha visualizado las cámaras de seguridad de la zona y ha hablado con testigos. El hombre, cuando fue hallado, llevaba varios días. Precisamente, el fuerte hedor que desprendía la zona alertó al personal de mantenimiento y seguridad, que fueron los que encontraron el cadáver. Se encontraba en posición de cúbito supino y estaba policontusionado, con fracturas abiertas compatibles con una importante caída.