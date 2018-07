Sánchez: El PP y Cs "tienen una forma de entender unidad de España" que divide

En una entrevista en la que el jefe del Ejecutivo desgrana muchos temas de la actualidad política, económica y social, Sánchez reclama a sus opositores de derechas no solo "que salgan de su ensimismamiento conservador, sino que sean capaces de anteponer los intereses del país a esta deriva".

Ambas respuestas obedecen a un análisis sobre el conflicto catalán, para cuya resolución, según Sánchez, el establecimiento de un canal de diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es algo positivo.

"Negociar es escuchar, no es escucharse. Yo salí satisfecho de la reunión con el presidente de la Generalitat. Activar las comisiones bilaterales que no se reúnen desde el año 2011 me parece que es una buena iniciativa, un buen comienzo", declara en la entrevista.

El secretario general del PSOE ha indicado que su Ejecutivo tiene "muy claro que la sociedad catalana votó un Estatuto que ahora mismo no es el que rige Cataluña, porque fue recortado como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional" y que, por tanto, "hay una falta de legitimidad" del mismo "que tiene que ser corregida".

Sobre la reciente designación de Pablo Casado como líder del PP, el presidente del Gobierno se ha limitado a decir que "el discurso de las derechas (...) ha vuelto a las esencias más conservadoras" y ha insistido en que, tras el Congreso del principal partido de la oposición, "van a competir por el monopolio de ese espacio".

"La derecha de circuito cerrado, la más ideológica y escorada, comete un error: cree que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero España cambió. Y los españoles quieren proyectos conectados con su presente y que miren hacia el futuro", ha apuntado Sánchez.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue investido el 1 de junio como séptimo presidente del Gobierno de la democracia española tras imponerse en una moción de censura presentada contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Dicha moción se presentó una semana antes a raíz de la dura sentencia del caso Gürtel y, en solo siete días, se pasó de un Gobierno del PP en minoría parlamentaria a otro liderado por los socialistas, también en minoría, y que cuenta con solo 84 diputados y apoyos teóricamente limitados.