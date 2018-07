Bruno Hortelano bate su récord de España de 200 metros: "No podía dejar de llorar"

Más tarde se proclamaría campeón nacional, tras imponerse en la final, con un registro de 20.15, a Pol Retamar (20.83) y a Daniel Rodríguez, con 20.85.

"No he podido parar de llorar porque me han venido los recuerdos de estos dos años tan difíciles. Pero tenía fe, siempre dije que si volvía era para estar al 110 por cien, aunque una cosa es pensarlo y otra hacerlo, cuando pasa de verdad es otra cosa", manifestó tras la carrera.

El plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, rebajó en 8 centésimas su récord de la distancia intermedia con un tiempo de 20.04. El anterior databa de la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016, el 16 de agosto.

"No me he podido contener, estoy muy emocionado", insistió Hortelano.

Las condiciones, a su juicio, eran ideales para correr mucho esta mañana en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. "Un día maravilloso para los velocistas, con calorcito, viento favorable y una pista rápida, muy dura", explicó.

"He ido pensando en mantener la técnica pero no me esperaba este crono en esta carrera. En os últimos 50 metros no he apretado como suelo hacer en una carrera normal, de ahí la emoción. Si sigo corriendo los últimos 40 metros puedo estar cerca de los 20 segundos o bajar. Creo que todavía tengo un margen de mejora", señaló.

Hortelano dio las gracias a su familia, a su representante, Alberto Armas -"que ha hecho un trabajo maravilloso"-, a su entrenador, Adrian Durant, a los servicios médicos de la Federación Española, y a los medios, "por contar esta historia".

"Sin todos ellos no estaría hoy aquí, aunque al final ha dependido de una confianza en mí, pese a que no había ningún tipo de garantías (de recuperarse por completo). He demostrado que sí se puede", concluyó.

Con este registro Bruno se sitúa vigésimo en el ránking mundial del año y segundo de Europa, sólo por detrás del turco Ramil Guliyev, actual campeón del mundo, que tiene 19.90.

Bronce del Scorpio en relevos

Mientras, el equipo de relevos del Scorpio conquistó la medalla de bronce en el 4x100, tras una soberbia actuación en la que únicamente se vio superado por el Barcelona y el AD Maratón. Respecto a la representación individual aragonesa, destacó César Larrosa, quien se quedó a menos de un segundo del podio –fue cuarto– en los 800 metros. Además, Anais Cazo llegó séptima en 800 de heptatlón; también séptima finalizó Elisa Cortés en 400 vallas, con Alicia Leyva octava en la misma carrera; Cristina Espejo fue octava en 1.500; Ignacio Vigo acabó décimo en altura; Marta Latorre quedó decimocuarta en el triple salto; y Daniel Jimeno cruzó la meta en el decimoséptimo lugar en los 10.000 metros.