Casado pide a los compromisarios que voten en libertad y con el corazón

Casado, en su intervención en el XIX Congreso Extraordinario del PP del que saldrá el próximo presidente del partido, ha defendido la legitimidad de los compromisarios para elegir en esta segunda vuelta el liderazgo del partido, igual que los afiliados votaron en la primera fase sabiendo que era una "selección previa" para luego votar en este congreso.

En su opinión, si no hubiera sido así "a lo mejor no hubieran votado lo mismo" ni hubieran llegado al final las mismas candidaturas.

Casado ha insistido en expresar su respeto a los compromisarios. "Yo no os he llamado ninguno, no os he querido incomodar como a mí me incomodaban" esas llamadas, ha dicho.

Su equipo

Pablo Casado ha incluido entre los nombres para su propuesta de comité ejecutivo nacional a su director de campaña, Teodoro García Egea, a los hasta ahora vicesecretarios Javier Maroto y Andrea Levy y a cuatro exministros que apoyaron en la primera a María Dolores de Cospedal.

Así, Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá e Isabel García Tejerina están en esta candidatura en la que figuran buena parte de los estrechos colaboradores de Casado en esta campaña, como Esperanza Oña, Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol.

Ha confirmado que no hacía pública la estructura de la dirección ni ponía nombre a ningún cargo, incluida la Secretaría General-que tiene que estar en la lista- porque pretende una "integración real" y al máximo nivel que si gana negociaría con Soraya Sáenz de Santamaría.

El candidato a presidir el PP Pablo Casado, ha culminado su discurso con el grito de "Viva el PP y viva España", que ha sido coreado por lo presentes en el plenario de este congreso extraordinario.

Casado ha instado a los compromisarios a "no tener miedo a la libertad" a la hora de votar, y ha afirmando que tampoco hay que tener miedo a enseñar cual es su proyecto "de manos blancas y bolsillos vacíos, mente clara y el corazón enamorado de España".

Para terminar, ha reclamado que se vote "en libertad, en conciencia, sin llamadas" porque al futuro "no se le espera, sino que hay que conquistarlo", pero él no puede hacerlo solo, ha advertido.

"Os necesito, sobre todo España os necesita, más que nunca, más fuertes y más unidos que nunca", ha concluido, y se ha mostrado optimista con los resultados de este congreso extraordinario para elegir al sucesor de Mariano Rajoy.