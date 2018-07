Torrent afirma que los partidos dieron un espectáculo lamentable y pide claridad

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este viernes que los partidos independentistas dieron el pasado miércoles "un espectáculo lamentable" en la cámara que no ayuda a ganar la confianza de los ciudadanos, por lo que les ha reclamado "negociar más" y "explicar mejor hacia dónde vamos".

En unas declaraciones a RAC1, el presidente del Parlament ha lamentado lo que ocurrió después del intercambio de descalificaciones entre los grupos de JxCat y ERC y que en la Mesa no pudiera aprobarse una solución sobre los diputados suspendidos.

Torrent ha negado que hubiese un acuerdo entre JxCat y ERC previo a la reunión de la Mesa y se ha mostrado rotundo al afirmar que sostener esto "es mentira, es falso, no vale todo para arañar unos cuantos votos más, esto no aporta nada, y determinadas actitudes no ayudan a aumentar la mayoría independentista".