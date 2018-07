El nuevo Calvinismo

Hace cien años el puritanismo victoriano promulgó en Inglaterra una ley penalizadora de determinadas conductas sexuales en privado. Dijo Oscar Wilde que no había conocido nunca a nadie a quien domine el sentimiento moral y quiera imponerlo a los demás a toda costa, que no sea cruel, vengativo, estúpido y totalmente desprovisto de la más mínima humanidad. Un día como hoy de 1986, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegó a un ciudadano de Georgia su solicitud de amparo al derecho a la intimidad que defendía para evitar la aplicación de una antigua ley, no derogada, que penalizaba la práctica del sexo oral en privado. Eran los Estados Unidos de Reagan y en Europa abanderábamos por entonces la lucha por la libertad sexual.

No se si la vicepresidenta Carmen Calvo sería una de las muchas mujeres y hombres que abominarían de la sentencia del Supremo americano y salieron en defensa de la libertad sexual. Si lo hizo, hizo bien, porque nada ha hecho tanto por la igualdad de género como la libertad sexual. Y no ha sido por casualidad, ya que el camino más útil para alcanzar la igualdad real en este u otros terrenos de la vida es el de la libertad. No hay libertades públicas sin el ejercicio activo de la libertad individual.

Lo sorprendente es que ahora, justo ahora, la vicepresidenta, haciendo un seguidismo torpe del ultrafeminismo más populista y extremo, se quiera meter en los portales adolescentes de fin de semana y en los dormitorios con fiestas de nadar y guardar la ropa. Exigir consentimiento expreso y tener que verbalizarlo en un “sí” son cosas completamente distintas. Las relaciones sexuales no consentidas ya están en el Código Penal; útil instrumento que su Gobierno puede modificar para agravar las penas en los delitos que atentan contra la libertad sexual. Cuando se tiene el poder una no puede quedarse a medio camino entre exigir un acta notarial para iniciar movimientos pélvicos y ponerse a dar brochazos a lo Daniele da Volterra para cubrirnos los genitales antes del juicio final. En este afán “Braghettone” vemos la involución de una izquierda antes moderada que ha venido a romper en socialpopulista para salvarse del fracaso electoral de la socialdemocracia.