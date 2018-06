Cospedal y Santamaría dirimen su rivalidad en la batalla por el liderazgo del PP

La rivalidad soterrada de los últimos años entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal ha desembocado en una pugna abierta por el liderazgo del PP. Ambas aspiran a suceder a Mariano Rajoy y ambas entrarán en campaña. El plazo para registrar las candidaturas en la sede nacional del partido concluye este miércoles a las dos de la tarde y a esa hora, salvo un último sobresalto, serán seis los aspirantes a hacerse con las riendas del partido. "Esto es una locura", reconocían este martes los populares en los pasillos del Congreso. Pero lo que temen, en realidad, es que la batalla entre la exvicepresidenta del Gobierno y la secretaria general se traduzca en una "guerra sucia".

"No llegará la sangre al río", garantizan los entornos de las candidatas a tres días de que se lancen a la carretera para recorrer el país en busca de respaldos y para movilizar a los afiliados. "Todos somos compañeros", se comprometió Sáenz de Santamaría a los pies de la puerta de los Leones del Congreso en la presentación de su propuesta. "Una decisión así no se toma a la contra ni contra nadie -acababa de defender Cospedal arropada por la junta directiva del PP de Castilla-La Mancha en Toledo-, sería muy mezquino". Eso es lo que esperan en las organizaciones territoriales, que al menos no se embarre el terreno de juego. Porque división dan por sentado que habrá.

La única manera que tenían de evitar la confrontación, quizá temida por inusual, era que Alberto Núñez Feijóo se postulara. Descartado el presidente de Galicia, cada cual tomará partido. Algunos ya lo han hecho. Son los que han accedido a prestar sus avales a un candidato u otro. Los mismos que este miércoles se darán a conocer y que entienden que son tres las opciones con posibilidades de prosperar: Cospedal, Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, al que han bautizado ya a nivel interno como la 'tercera vía' y que no da muestras de querer amilanarse por dura que sea la competencia.