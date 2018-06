Urdangarin elige el aislamiento absoluto para cumplir su condena

A las 8.13 horas de este lunes, sin que nadie pudiera grabar su imagen, el cuñado de Felipe VI se presentó a bordo de un furgón oscuro ante las verjas correderas del módulo de ingresos de este centro para mujeres. Solo hay un destartalado pabellón en desuso para varones deberá ser adecentado para albergar al preso más ilustre del sistema penitenciario español.

El marido de la infanta Cristina de Borbón, que llegó con la única compañía de un conductor que hacía las veces de escolta, atendió las recomendaciones del Ministerio del Interior y escogió una de las cinco cárceles que Instituciones Penitenciaria le había sugerido por su seguridad y para evitar grandes trastornos en otros centros. Será casi imposible que Urdangarin sea grabado en Brieva y, mucho menos, agredido. Su intimidad y la de su familia estará más que garantizada en esta cárcel que compartirá, aunque jamás las verá, con otras 95 presas. Otra ventaja es que ni su esposa ni sus hijos tendrán que aguardar las largas colas para las visitas semanales o los vis a vis íntimos mensuales.

La prisión abulense se encuentra a solo 115 kilómetros del aeropuerto de Barajas, con casi una decena de vuelos directos a Ginebra, donde reside la infanta. Desde el aeródromo, sin tráfico, se tarda una hora a Brieva porque el centro penitenciario se encuentra a poco más de un kilómetro de la autopista que une Madrid con Ávila.

Hasta ahí las ventajas, porque la privacidad que desea Urdangarin y la seguridad que busca el Ministerio del Interior tendrá un precio elevado, el más absoluto aislamiento. En esta cárcel de mujeres solo hay un pabellón de cinco celdas para varones, conocido como el 'módulo de hombres', y no ha albergado un solo recluso en los últimos cuatro años. Es más, Interior traslada en menos de 72 horas a todos los presos que ingresan voluntariamente en ese centro a las cárceles de Segovia o Valladolid porque ese pabellón solo se usa como escala en los traslados o para acoger a presos de alta seguridad, como lo fue el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán (que estuvo una década entre 1995 y 2005) o narcotraficantes arrepentidos de la 'operación Nécora' o de terrorismo.

Si Instituciones Penitenciarias da por buena la elección de Brieva -tiene dos meses para cambiarle de destino antes de su clasificación, aunque parece poco probable porque Interior sugirió este centro- Urdangarin solo tendrá relación diaria con los funcionarios (no más de cinco) que se turnarán en el módulo. Dormirá solo, comerá sin compañía y no podrá charlar con nadie en sus horas de patio.

Soledad

Toda su vida discurrirá en absoluta soledad en su celda de doce metros cuadrados, una galería, un pequeño salón, cuyo mobiliario consiste en unas sillas y mesas metálicas y una televisión, y un patio de 25 metros de largo por siete de ancho, en el que el único deporte posible es el frontón. En principio, como le comunicaron este lunes los funcionarios al preso, no podrá asistir a ninguna actividad recreativa (como gimnasio, cursos o talleres). No porque lo tenga prohibido, simplemente porque no existen al tratarse de un módulo diseñado para estancias de días.

El recluso solitario no verá a las inquilinas de Brieva en ningún momento. Ya le han avisado de que tanto la comida, los libros que pida a la biblioteca o los productos que adquiera en el economato de la cárcel serán trasladados a su módulo por los funcionarios, no podrá ir a por ellos.

Fuentes penitenciarias informaron de que los funcionarios ya advirtieron al preso de que el módulo se encuentra en desuso y, por tanto, tiene bastantes carencias, entre ellos problemas con el abastecimiento de agua, aunque Instituciones Penitenciarias invirtió hace poco 1,3 millones de euros para mejorar la calefacción de todo el centro (no solo del módulo), una de las principales quejas de Roldán durante su década en esta cárcel.

Prisiones prometió al preso que hará una limpieza de urgencia en su módulo, introducirá algunas mejoras y estudiará la posibilidad de incorporar alguna actividad recreativa extra, como pudiera ser la instalación de máquinas en el gimnasio.

Los funcionarios de Brieva que atendieron a Urdangarin explicaron que se mostró "muy agradecido" por las explicaciones y "extremadamente educado". El cuñado del jefe del Estado se presentó en la prisión justo en el cambio de turno de los trabajadores (a las 8.00 de la mañana) por lo que pudo conocer a buena parte de los funcionarios con los que tendrá que tratar.

Tras las explicaciones sobre la precaria situación del módulo y recibir el folleto 'La prisión paso a paso' con la normas de Instituciones Penitenciarias, fue examinado por un médico, una trabajadora social y una educadora.

Para la hora de comer, los trámites de entrada del marido de Cristina de Borbón prácticamente habían acabado. Entonces disfrutó, por supuesto en solitario, de su primera comida entre rejas. El menú fue judías pintas, pescado y yogur.

Navidad 2019

Más allá del aislamiento forzado, la vida en prisión de Urdangarin estará marcada por el horario que rige en todas las cárceles. A las ocho de la mañana hay que estar en pie para limpiar la celda y tomar el desayuno. De nueve a una de la tarde solo patio porque no tendrá actividades. Entre la una y las dos es el almuerzo. El descanso ocupa de la dos a las cuatro y media. La tarde, de nuevo, para el patio a falta de talleres. Cena a las ocho. A partir de las nueve tiene que estar en la celda a la espera de que a medianoche apaguen las luces.

Para combatir esa rutina, Urdangarin, sin duda, se marcará como meta la salida a la calle, algo que podría suceder, si todo trascurre como en otros casos similares,en la Navidad de 2019 con su primer permiso penitenciario. En dos meses, Instituciones Penitenciarias clasificará al preso condenado y, si no hay sorpresas, lo hará en segundo grado.

Así las cosas, en un año y medio la junta de tratamiento de la cárcel, si el comportamiento del recluso es bueno podría acceder a su primer permiso de salida. Incluso, a finales de 2019, Instituciones Penitenciarias podría aplicarle, si así lo considera, un régimen mixto (conocido como el del artículo 100.2) que le abriría la puerta a solo dormir en prisión, manteniéndole en segundo grado pero con beneficios del tercer grado (régimen de semilibertad).