Llegan a España 31 presos que cumplían condena en Perú

"Lo primero que he hecho ha sido besar el suelo", dice en el aeropuerto de Madrid-Barajas Alejandro Almón, de 47 años y, según cuenta, 87 kilos más delgado que hace siete años, cuando entró a cumplir condena en una cárcel peruana.

"Vivíamos con ratas y teníamos que pagar por vivir en la cárcel, por comer, si no pagas no hay hospital, te puedes estar muriendo que si no hay dinero no te atienden, la atención al extranjero es nula", cuenta este español, que asegura que en siete años ha visto morir a 19 españoles en la cárcel por falta de atención.

Alejandro es uno de los 67 españoles que los Ministerios de Interior y Exteriores han repatriado este viernes desde Perú. Un total de 31 son reclusos que han sido trasladados directamente desde el avión a cárceles españolas para cumplir sus condenas, otros 31 han sido repatriados por motivos humanitarios --muchos de ellos estuvieron presos y han cumplido su condena-- y cinco más estaban en prisión pero han visto conmutada su pena.