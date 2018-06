Una policía local de Palma denuncia haber sido víctima de homofobia en el cuerpo

Un ex comisario y dos ex miembros de la unidad motorizada se enfrentan a una pena conjunta de más de 20 años de cárcel por, presuntamente, "humillar, menospreciar y ridiculizar" a una compañera por ser homosexual durante casi diez años.

Por este motivo, la plaza del Mercat ha acogido este lunes una concentración de medio centenar de personas en apoyo a la agente, coincidiendo con el juicio de este caso que tiene lugar esta semana en la Audiencia Provincial.

Los ahí concentrados portaban pegatinas en las que se podía leer el nombre de la víctima junto al lema 'No es un caso aislado, es el patriarcado'.

Entre los manifestantes, además de representantes de las plataformas Chrysallis y Ben Amics, se encontraban distintos directivos de Podemos, como Laura Camargo y Mae de la Concha.

La representante de Chrysallis, Maria Luisa Rosa, ha explicado que ante esta "injusticia" tienen que "apoyarla al máximo" porque, tal como ha criticado, este "no es un caso aislado". Así, ha animado a que la gente no se calle y a que denuncie. "No nos van a callar la boca", ha reiterado.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha censurado que los compañeros de la víctima "por el hecho de ser lesbiana y no ocultarlo" decidieron hacerla "blanco de su acoso". "En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tiene que reinar la igualdad y la justicia y no la homofobia y el machismo", ha recalcado.

Junto a Camargo y De la Concha, se encontraban otros miembros de su formación como Carlos Saura, Aurora Jhardi o Sandra Espeja.