Una ojeada al futuro

Las previsiones de crecimiento del PIB en 2018 y 2019 y los demás indicadores macroeconómicos del Gobierno de Rajoy los cumplirá Sánchez. No creo que la heterogeneidad de sus apoyos lo impida. Primero, porque el PSOE necesita revalidar que es un partido europeísta, constitucionalista, realista y cumplidor. Segundo, porque tiene armas suficientes para lograrlo: el Presupuesto de Rajoy y la disciplina de la UE. Y tercero, porque entre las dinámicas económica y política hay una fuerte relación, en la que domina, aunque con efecto retardo, la económica. Se suele creer que es al revés, porque no se tiene en cuenta que los efectos de los cambios económicos son muy rápidos, mientras que los de los puramente políticos son más lentos. De manera que un efecto económico puede acaecer antes de que madure el político previo.

Una prueba de ello es que la crítica a la fuerte cirugía aplicada para frenar la crisis e iniciar la recuperación no ha impedido que esta se produjera cada vez con más fuerza. Y con un éxito que todo el mundo se quiere apropiar. Aunque, obviamente, pertenece al pueblo español que la ha trabajado bajo la dirección decidida del PP y la ayuda y exigencia de la UE.

Otro ejemplo. Parece, también al contrario de lo que se dice, que la moción de censura no se ha dirigido básicamente contra la corrupción, pues no se enfocó frontalmente hacia el PP, sino contra Rajoy, al que se le ofreció cancelarla si dimitía. Y tampoco se le ha censurado por ella. Se le ha votado en contra por muchas razones distintas que han afectado a diferentes sectores del electorado. Desde hace tiempo, Rajoy era el líder más rechazado en las encuestas; de manera injusta. Finalmente, porque una vez consolidada la recuperación apenas tiene costes expresar el rechazo al sufrimiento de los ajustes que hubo que hacer. Se ha despertado la confianza en el país y no se siente peligro de retroceso en los niveles de empleo y nivel de vida. Ya se puede gritar.