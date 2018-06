Expectativa de España

El 8 de octubre, en Barcelona, frente a la Estación de Francia, cientos de miles de ciudadanos oyeron a Josep Borrell desarrollar un impecable discurso racional contra el separatismo catalán. Combatirlo con razones es esencial, aun a sabiendas de que casi nunca se impondrá la razón sobre la creencia. "Cataluña no es una colonia. No es un estado ocupado". "La convivencia se ha roto entre amigos y familiares y en la calle". El pluralismo político "aquí no se reconoce", empezando por los "medios de comunicación públicos, que son una vergüenza", faltos de "control democrático". "A prisión van las personas que dice el juez que tienen que ir", porque España es un estado de derecho. Es seguro que Borrell no ha mudado de postura.