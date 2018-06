Masterchef en la Moncloa

Pedro Sánchez se ha instalado a toda prisa en la cocina. Sin carta de menús, pero con gran gesticulación. Por eso, ya en la jura del cargo ha guardado en el armario el crucifijo. Ha sido el primer gesto de los muchos que va a haber. Solo se exige que sean baratos, no inquieten en Alemania y se circunscriban a asuntos sociales. Parece, pues, que su laicismo le impide encomendarse a san Lorenzo, patrón de los cocineros. Pero haría bien en colocar entre las especias una imagen de san Judas Tadeo, patrón de los imposibles, para ayudarle a gobernar con 84 diputados en un Congreso de 350, con la mayoría absoluta del PP en el Senado y con la mesa del Parlamento en manos de sus contrincantes, PP y Ciudadanos.

Ya metido en harina, está llenando una gran olla con una base de socialdemocracia, abundante feminismo y un poco de postureo. Sin remover la cacerola, por si acaso, la ha puesto en el fuego para que empiece a cocer. No tiene receta. Cocina por intuición con la esperanza de que al final sea, no solo algo comestible, sino incluso un guiso de largo recorrido. Eso sí, tiene miedo a que se le pueda atragantar incluso antes de probarlo: con el escrutinio de los barones del PSOE y sin que PP/Ciudadanos quieran compartir con él ni el mantel, en la cocina tiene a Podemos, que tan pronto se muestran glotones como amenazan con una dieta de adelgazamiento.

La gastronomía democrática española se ha vuelto experimental porque hay nuevos ingredientes. Además, el arte de la política, como el de la cocina, tiene sus tiempos. Para guisar el menú de reformas que los españoles reclaman hacen falta muchas horas. Lo que corre prisa es enfriar la olla secesionista. El guiso de la Generalitat para cocinar un Estado sigue hirviendo a fuego máximo, cargado de victimismo, populismo e insensatez. Y lo que es más grave: puede acabar quemando a mucha gente, pues se extiende (¡incluso en las playas!) entre favorables y contrarios a la independencia.

Pedro Sánchez ha escondido en el delantal su receta federal y ha optado por meter la cuchara en el guiso catalán con un sencillo condimento que marida bien con todo: el diálogo. No puede ir más allá. La mayoría de los españoles no lo aceptarían. No se puede hacer tortilla sin romper huevos. Lo urgente es bajar la temperatura. Crear un clima de distensión con las instituciones catalanas. Aunque Puigdemont no se lo va a poner fácil. Al mando todavía de la olla soberanista, el huido a Berlín necesita un enemigo, aunque sea vestido de chef. Y mientras pueda, maniobrará para que Torra siga alimentando emocionalmente el fuego del independentismo. No obstante, el nuevo plato que se guisa en la Moncloa se espera con ansiedad. No solucionará nada a corto plazo, pero para los catalanes, obligados a elegir entre lentejas o lentejas, sabrá como el más exquisito manjar.

Sánchez se ha rodeado de un equipo solvente y atractivo que ha empezado a abrir las ventanas en la cocina para que entre aire fresco. «Ventanas de oportunidad», las llaman algunos pensando en el problema más grave que tiene España. Pero en los fogones nunca hay que precipitarse. Y como nadie, excepto Albert Rivera, quiere unas elecciones inmediatas, habrá que esperar con paciencia. Algo se está cociendo.