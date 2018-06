Ana Rosa entrevista a Màxim Huerta: "No he tenido la tentación de borrar ningún 'tuit'”

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha concedido este viernes su primera entrevista desde que prometió el cargo a 'El programa de Ana Rosa', donde trabajó durante varios años, y ha asegurado que "no ha tenido la tentación de borrar" ninguno de los 'tuits' de su cuenta personal que han sido rescatados en los últimos dos días, porque es "la consecuencia" de su pasado.

Huerta ha recordado que en esa época era "más visceral, como lo puede ser cualquiera, porque lo eres desde casa" y ha reconocido a Ana Rosa Quintana que a día de hoy no habría escrito esos 'tuits', pero entiende las críticas. "¿Que son reprobables y no los escribiría hoy? Pues absolutamente, pero ¿cómo voy a quejarme de que me critiquen cuando yo he sido resbaladizo en algunos temas?", ha preguntado.