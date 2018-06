Un ministro astronómico

El Consejo de Ministros diseñado por Pedro Sánchez tiene mucha miga, pero quizás el nombre propio más ‘pop’ sea el del astronauta Pedro Duque, primer español en ir al espacio y ahora titular de Ciencia, Innovación y Universidades. Aparte de su brillante trayectoria, Duque ha sido un asiduo de Twitter en los últimos tiempos, y sus opiniones no pasaron este miércoles desapercibidas. Entre otras perlas, los tuiteros recuperaron cuando desacreditó la homeopatía, cuyos productos calificó de "chuches" que "no hacen nada". Duque no quiso pasar la ocasión de mostrar en la misma red social su alegría por el nombramiento y envió una significativa viñeta de Forges acompañada del texto: "Ojalá estuviera mi madre".