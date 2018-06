Maíllo: "Hace mucho tiempo que no entendemos a Aznar cuando habla"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado este miércoles que Mariano Rajoy "va a ser el mejor expresidente del Gobierno que haya tenido España" y ha criticado al también expresidente José María Aznar: "Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla".

En una entrevista en RNE se refería así a las declaraciones que Aznar hizo este martes, cuando tras el anuncio de la marcha de Rajoy se ofreció para empujar en la reconstrucción del centro derecha en España.

"Hace mucho tiempo que cuando habla el expresidente, con el que comencé yo en política, no le entendemos cuando habla. Ayer era el día de Rajoy y sigue siendo el día de Rajoy. Fue un día muy emotivo y no entendemos lo del 'centro derecha', sinceramente. No entendemos ese mensaje", ha sentenciado.