A Urkullu le va a recetar el PP jarabe de palo. Después de regalarle 4.500 millones el año pasado de los presupuestos y otros 500 millones del ala este año, los populares parece que no están por la labor de dejarles que se lleven la bolsa al batzoki. Normal. Si en aras de la estabilidad del Gobierno de la nación parece que es lo mismo pactar con ERC que con Nueva Canarias, ¿debe el Partido Popular permitir que el voto afirmativo del PNV a la moción no tenga una traducción en enmiendas exclusivamente al PNV para eliminar las prebendas en el Senado? Sería una medida a medio plazo poco efectiva. Lo preocupante reside, en realidad, en que los nacionalistas se hayan convertido por sistema en la bisagra de la gobernabilidad en España. Es decir, aquellos partidos que no se caracterizan por aportar iniciativas que premian ante todo la igualdad y los derechos de todos los españoles sino solo el beneficio territorial propio son los que están, además, quitando y poniendo gobiernos. La anomalía, esperpéntica, la deberían frenar las principales formaciones del arco parlamentario. Pero ya vemos a qué están. Unos y otros.