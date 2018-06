Cuando mi hermana pierde algo dice que entra en una ‘cuarta dimensión’, y desde que asumí su teoría ya no me llevo mal con mi caos ni machaco a San Antonio. Algunas cosas aparecen, otras me las devuelve la vida o las redescubro entre las cajas de imposibles que me empeño en sacar cada temporada. Si no es así, está de Dios que no las tenga.