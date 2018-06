Bermúdez de Castro (PP): "La moción de censura es un procedimiento democrático. Me sorprende escuchar ciertas cosas"

Bermúdez de Castro, que ha estado coordinando la aplicación del artículo 155 en Cataluña los últimos meses por encargo de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, espera que el nuevo presidente del Gobierno “actúe como lo ha hecho hasta ahora”. Y en este sentido, ha destacado que Pedro Sánchez ha tenido una “lealtad total” con los populares “y espero que mantenga esa línea, si no estará faltando a su palabra”.

El todavía Secretario de Estado -su cese se producirá previsiblemente este viernes- ha reconocido que ha sido una semana “complicada” y que se empezaron a dar cuenta desde el martes por la tarde o el miércoles por la mañana de que la moción de censura podría “triunfar”. No obstante, también ha querido hacer hincapié en que “es un procedimiento absolutamente democrático y regulado en la Constitución, por lo que ahora escucho ciertas cosas que me parecen sorprendentes”. Y es que algunos dirigentes populares, como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, la ha llegado a calificar de "golpe de Estado".

A este respecto, ha añadido que le puede gustar “más o menos” en quién se ha apoyado el PSOE para sacarla adelante, pero ha huido de los planteamientos extremistas señalando que “no pasa nada porque este país va a seguir adelante con un Gobierno que yo no tengo ninguna duda de que gobernará con absoluta lealtad a España”.

En cuanto a la situación presente y futura del PP, Roberto Bermúdez de Castro considera que “lógicamente” van a tener que hacer una “revisión interna”. Sin embargo, también opina que “las decisiones precipitadas tampoco llevan a nada” por lo que cree que hay que esperar a ver qué proponen desde la dirección. Ha admitido que el partido “lo pasará mal, igual que le ocurrió al PSOE” con el cambio de Gobierno, pero también se ha mostrado confiado en el futuro “porque tenemos una implantación territorial muy importante”.

De ese futuro a corto plazo no participará en primera persona ya que de momento abandonará la vida política al no ser un cargo electo y regresará a la actividad privada “porque tengo familia y tengo que llevar comida a casa”. Y aunque todavía no ha decidido si algún día volverá a la política, la ha querido restar dramatismo. “Tampoco pasa nada si la vida política se termina. Yo empecé en 1999 en el Ayuntamiento y aunque soy joven, creo que las etapas pasan”, ha señalado.

Bermúdez de Castro, que ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento por invitación del alcalde, ha asegurado que en los 18 meses que ha estado en el cargo ha trabajado “lo mejor” que ha podido y “sin partidismos” para intentar desbloquear temas importantes para la ciudad y la provincia como la reapertura del cuartel Sancho Ramírez de Huesca o las obras de la autovía Huesca-Siétamo, de Monrepós o del embalse de Almudévar. Y se ha mostrado convencido de que el nuevo Gobierno dará continuidad a todos estos proyectos.

El alcalde le agradece su ayuda para reabrir el cuartel

Tampoco a Luis Felipe le cabe “ninguna duda” de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez “mantendrá los compromisos que se han ido cerrado con la ciudad de Huesca” durante el Gobierno del PP. “No tengo ninguna incertidumbre respecto a esto”, ha recalcado.

El alcalde ha valorado “el esfuerzo, el trabajo muchas veces silencioso y la lealtad” del Secretario de Estado, “en quien siempre he encontrado un aliado importante en el Gobierno central para ir avanzando en temas fundamentales”, ha dicho. Y ha destacado especialmente las gestiones de Roberto Bermúdez de Castro para conseguir que se reabriera el acuartelamiento. “Tuvo mucho que ver su ayuda”, ha manifestado.