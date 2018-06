El PP avisa de que introducirá en los Presupuestos las enmiendas que considere "oportunas"

"Haremos nuestra labor parlamentaria. Teniendo mayoría absoluta en el Senado, el Grupo Popular introducirá aquellas enmiendas que crea mejor en el texto", ha declarado la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en declaraciones a los periodistas en la sede del PP.

En la misma línea, ha añadido que llevarán a cabo aquellas enmiendas que crean "oportunas", porque, en sus palabras, el PP es un partido "serio, responsable y comprometido con el futuro de España".

Preguntada por si el PP enmendará acuerdos presupuestarios pactados con el PNV, partido cuyo voto permitió el pasado viernes que prosperase la moción de censura contra Mariano Rajoy, Levy ha resaltado "en el Senado nuestro grupo tiene mayoría absoluta, puede introducir las enmiendas que considere oportunas".

Al mismo tiempo ha destacado que los responsables de haber firmado la moción de censura "también serán responsables" de asumir las consecuencias que la política de Sánchez conlleve a partir de ahora.

El Pleno del Senado afronta este martes el debate de los vetos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu.

La dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que el PP va a hacer una oposición "seria, responsable y activa" al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

La oposición de los populares, en palabras de Levy, será "firme" en la defensa del marco constitucional ante el desafío independentista, que "sigue de la mano del mandado de Puigdemont". "Vamos a hacer una oposición que va a ser el referente de los españoles en el marco de centro derecha", ha precisado.

Asimismo, Levy ha destacado que van a estar pendientes de que se respeten las medidas "beneficiosas" de la recuperación económica, así como el marco de legalidad ante el desafío independentista. "Sánchez se encuentra en la Moncloa con una situación económica mucho mejor que la que encontró el PP cuando llegó", ha dicho.

Actitud de Sánchez

Por otra parte, ha criticado que el PSOE quiera retirar la fiscalización de las cuentas públicas de Cataluña, que aprobó el PP "para que ni un euro fuera a parar al desafío independentista".

"Nos preocupa que forme parte del pacto oculto el hecho de que quieran sacar ese control de las cuentas públicas, como ya ha anunciado el PSOE", ha comentado Levy, que ha asegurado que esta medida "serviría para que los independentistas utilicen de nuevo las cuentas públicas".

Asimismo, Levy ha preguntado cuáles son los riesgos que Quim Torra le pide a Pedro Sánchez que asuma. "Queremos saber cuáles son esos riesgos y si forman parte del pacto oculto. La constitución que ayer prometía Sánchez es la que pisotean sus socios en Cataluña", ha dicho.

La 'popular' espera que Pedro Sánchez "se comprometa" a hacer respetar la legalidad constitucional en Cataluña, "por encima del trueque político por el que ha llegado a la Moncloa".

Además, Levy ha criticado que "aquellos que han aupado" a Sánchez a la Moncloa hayan colgado una pancarta independentista en la sede de la Generalitat. Así, ha subrayado que el Gobierno de la Generalitat "invisibilizó" a la mayoría de catalanes que no se sienten independentistas.

Para la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, los independentistas "no pueden apropiarse de las instituciones de todos". "El president de la Generalitat debe descolgar de inmediato esa pancarta independentista y si no, le pedimos a Pedro Sánchez que llame a su socio para que la quite", ha comentado.

Respecto a la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Badalona, ha dicho que el PP presenta una moción sabiendo "muy bien" quienes son sus compañeros y no con aquellos que "quiere la voladura del estado" y la "crispación y confrontación política". "Nosotros sobre los que patean la Constitución no creemos que debamos apoyarnos nunca", ha declarado.

Por último, Levy ha apuntado que el PP se posiciona en contra de la "imposición lingüística" que está llevando a cabo el Gobierno de Navarra. "No a la imposición del euskera. Navarra tiene sus propios símbolos y deben respetarse por encima de cualquier otra imposición que tiene que ver con una voluntad nacionalista", ha concluido.