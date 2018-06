Un día histórico de emociones y expectación

El diputado socialista Óscar Galeano pronosticó hace más de un mes que la situación política desembocaría en una moción de censura y que Pedro Sánchez la iba a ganar. Se lo dijo a unos compañeros del Congreso de Podemos y hace unos días, cuando se oficializó, se lo recordaron antes de preguntarle si estaba al tanto de la operación. "Era la tormenta perfecta, pero no sabía nada", dijo ayer a su vuelta a Zaragoza, a bordo del AVE, tras una de las semanas más intensas vividas por los trece parlamentarios aragoneses en Madrid.

Galeano tampoco dudó de que Rajoy se mantendría al frente y no dimitiría porque, como dijeron los propios populares, sería asumir "su culpabilidad" y no garantizaba la estabilidad del PP en la Moncloa. "Eso no quita el nerviosismo y la incertidumbre que vivimos el jueves, pendientes de las cuentas hasta que el PNV dio la mayoría. Ayer fue mucho más tranquilo", confesó.

Para el que no lo fue es para el popular Eloy Suárez, que protagonizó la anécdota de la jornada al equivocarse en la votación y, en un primer momento, respaldar la moción de censura, que rectificó al instante: "Los cinco que me precedieron votaron sí y me equivoqué. No me suele pasar, pero somos humanos. Y lo que me produjo inquietud fue que alguien pensara que yo quería que un irresponsable fuera presidente de España", añadió a modo de crítica irónica.