Sánchez, de repudiado por su propio partido a presidente del Gobierno

El camino de Pedro Sánchez hasta la Moncloa no ha sido sencillo. El día 21 de junio de 2015 fue proclamado oficialmente candidato del partido socialista a la presidencia del Gobierno de España. Tras las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 (las ganó el PP, pero la gobernabilidad quedó en manos de los pactos), en las que el PSOE fue segunda fuerza política en número de diputados, con 90 escaños, Sánchez fue propuesto por Felipe VI como candidato a ser investido presidente del Gobierno el 2 de febrero de 2016.

El PSOE alcanzó un acuerdo con Ciudadanos, que había obtenido 40 diputados en las elecciones, para investir a Sánchez en febrero de 2016. La investidura fue rechazada definitivamente en el Congreso en segunda votación el 4 de marzo, convirtiéndose en el primer candidato oficial a la presidencia en la democracia que no conseguía ser investido, con 131 votos a favor (PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria) y 219 votos en contra (el resto de diputados). ​

Sánchez fue candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones del 26 de junio de 2016. El PP ganó con más votos y diputados que seis meses antes, y el PSOE bajó, pero evitó el ‘sorpasso’ de Podemos al conseguir 85 diputados. Tras el pacto del Partido Popular con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, repitió en reiteradas ocasiones veces que votaría "no" y no se abstendría, a fin de no permitir un gobierno del PP. Tras la investidura fallida de Rajoy, pidió a las "fuerzas del cambio" (Podemos y C's) que permitieran un gobierno alternativo al PP.

Repudiado por su partido