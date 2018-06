El PSOE no ha querido renunciar a hacer su entrada triunfal. Pedro Sánchez, a quien nadie le podrá negar su abnegado sacrificio para consigo mismo, caiga quien caiga, no es consciente de que el papel que le asignan los nuevos tiempos políticos también está detrás, justo en el carro. La entrada triunfal que comenzó ayer en el Congreso de los Diputados, la que los ciudadanos vemos como si nuestros políticos fueran de otro país, es la entrada triunfal del entierro del bipartidismo, un difunto que hasta ahora seguía muy vivo. Oliendo a cadáver, pero vivo.

De la hegemonía PP o PSOE lo habíamos visto ya casi todo. Solo nos faltaba ver su derrumbe total. Asistimos a su nacimiento cuando Felipe González le regaló a Manuel Fraga el título de Jefe de la Oposición para grabarlo en la cubertería y serigrafiarlo en la puerta del coche oficial. Supimos de su capacidad para tensar al país tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Probamos su eficacia monolítica, pero eficacia al fin y al cabo, en la defensa de las instituciones y en la estabilidad del país. Zapatero y Rajoy, Rajoy y Sánchez han enterrado el buen nombre y el prestigio de sus partidos para unos cuantos años.

Pedro Sánchez, él sabrá con qué ambición, ha decidido poner al PSOE en el disparadero. No quería perderse la entrada triunfal aunque fuera por detrás, con los vencidos. De espaldas a todos los liderazgos de su partido –alguno, milagrosamente queda– ha decidido presentar una moción de censura al Gobierno con el riesgo de saber que solo podía prosperar con los votos de EH Bildu, el PDECat, ERC y su mayor adversario en el espectro ideológico de la izquierda, Podemos. Su triunfo solo puede ser una derrota.

La ambición de Sánchez ha dejado al PSOE desnudo. Los mismos líderes que en octubre de 2016 lo echaron por las ventanas de Ferraz, por la locura de querer ser presidente del Gobierno con el voto de los separatistas, ahora callan. Con la circunstancia agravante de que los ciudadanos sabemos hoy mucho mejor que entonces de qué son capaces los separatistas golpistas. Lo de separatistas golpistas no lo digo yo, lo dijo Sánchez hasta anteayer.

De un plumazo, Sánchez cercena la posibilidad de un acercamiento del PSOE a Ciudadanos, y viceversa. En muchas comunidades autónomas y ayuntamientos de España, y a partir de hoy, si incómoda resultaba una foto con el PP no menos incómoda va a ser la foto con el PSOE. Sin salir de casa, Javier Lambán había empezado el cortejo con Ciudadanos con la dedicación del novio que empieza. Los bombones quedan congelados, las flores marchitas y las entradas del cine eran para una película retirada de cartel desde ayer.

Tal vez el PP y el PSOE se merezcan lo que les está pasando, pero este país no se merece el espectáculo que están dando. Rajoy debía dimitir y Sánchez no podía ser presidente así. Hay que convocar elecciones de inmediato. Los ciudadanos queremos votar. Rajoy y Sánchez lanzándose a la jeta todos los casos de corrupción del PP y el PSOE no son en realidad sino las dos caras de una moneda. Una moneda que ambos pasean en la entrada triunfal pero desde el carro de los despojos de los vencidos.

La entrada triunfal de Sánchez es la escena que faltaba para terminar la película del ‘pepepesoísmo’. Al fondo, desde un callejón oscuro de Berlín, ríe Puigdemont. Un poco más aquí, desde un callejón mugriento de Elgóibar, se carcajea Otegi.