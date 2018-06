Ábalos, hace 4 meses: "Los independentistas no pueden ser nuestros aliados ni para una moción de censura"

"Nosotros no tenemos tal ansia de gobernar el país, y desde luego nunca a costa de la unidad territorial".

El 22 de enero de 2018, apenas cuatro meses antes de que prosperara la moción presentada por su partido para sacar del Gobierno a Mariano Rajoy con el respaldo de los independentistas catalanes y vascos, el Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos pronunciaba estas palabras durante una rueda de prensa, como corrobora el vídeo que acompaña este texto.

Entonces consideraba lo siguiente: "Los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura. Nos apremiaron a que fuera antes del 1 de octubre y no encontraron mas que nuestro rechazo, porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar nuestro país, y desde luego nunca a costa de nuestra unidad territorial. No es posible presentarse a una moción de censura con esos apoyos".