Teresa Rodríguez difunde "por error" una conversación con Echenique en la que le a usa de "sobrepasar líneas rojas"

Este jueves se dio una situación similar con Teresa Rodríguez y Pablo Echenique. La líder del partido en Andalucía colgó durante unos instantes en su cuenta de Twitter un 'pantallazo' de un intercambio de mensajes en Telegram entra ella y el secretario de Organización. En la conversación, Rodríguez acusa a Echenique de haber falseado y difundido un documento titulado 'Operación soltar Amarras', según el cual Podemos Andalucía, controlado por el sector anticapitalista, estaría preparando su escisión de la organización nacional para formar un partido independiente.

"Me acaban de contar con el documento inventado los estás intentando colocar tú", le dice Rodríguez a Echenique, quien a su vez responde que desconoce el contenido del texto. La secretaria general andaluza prosigue y le espeta a su interlocutor un "no disimules". "Es que es muy brutal. Me imaginaba a Juanma (presumiblemente Juanma del Olmo, uno de los dirigentes más próximos a Pablo Iglesias), no sé, igual son prejuicios, pero eres tú", critica Rodríguez, que formó parte con Echenique para enfrentarse en Vistalegre I al quinteto formado por Iglesias, Errejón, Bescansa, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre. "Estáis sobrepasando líneas rojas con una velocidad acojonante", termina Rodríguez en una conversación confirmada por fuentes de Podemos.

Desde la dirección nacional de Podemos se señaló que se conoce la existencia del documento que ha abierto este nuevo frente interno porque "circula por varias vías". "Teresa ha dicho que es falso y eso debería zanjar el asunto. Su nerviosismo ha creado una polémica que no tenía porque haberse producido, pero ahora estamos centrados en la moción de censura contra M. Rajoy" se añadió.

Este nuevo choque entre la dirección nacional y los anticapitalistas llegan después de José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz y pareja de Rodríguez, criticará abiertamente a Iglesias e Irene Montero por comprarse un chalé de 600.000 euros en la sierra madrileña.