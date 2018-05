La primera moción de censura de la democracia española cumple 38 años

El 31 de mayo de 1980, HERALDO publicó en portada el desenlace de la moción de censura presentada por el PSOE de Felipe González contra el gobierno de Adolfo Suárez (UCD); la iniciativa había comenzado a estudiarse tres días antes en el Congreso de los Diputados. Las deliberaciones acabaron el día 30, se votó y la moción no salió adelante. El resultado final de la votación que cuestionaba a Adolfo Suárez como presidente fue de 152 votos a favor, 166 en contra y 21 abstenciones; entre estas últimas aparecía la del aragonés Hipólito Gómez de las Roces, fundador del PAR y diputado en la Cámara Baja de 1979 a 1987.

Landelino Lavilla (UCD) era el presidente del Congreso de los Diputados y había sido ministro de Justicia de Suárez entre 1977 y 1979. Antes de empezar la sesión del día 30, anunció las últimas intervenciones previstas y marcó un tiempo aproximado de diez minutos para cada una, antes de realizar la votación. Las más destacadas y comentadas fueron las de Alejandro Rojas Marcos, secretario general del PSA, y Carlos Solchaga, portavoz del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Euskadi y futuro ministro del interior con el PSOE; también fueron muy sonadas las palabras de Manuel Fraga, portavoz de Coalición Democrática.

Rojas Marcos dijo no ver mucha diferencia entre el modelo autonómico de UCD y el que presentaba el PSOE, y aseguró que no quería hacer el juego al PSOE, luego dijo que votaría ‘sí’ a la moción y ‘no’ a la investidura de Felipe González. Carlos Solchaga se inclinó a favor de la moción y aseguró haber oído en boca de destacados miembros de UCD que el programa de Felipe González en su vertiente económica era bueno. Manuel Fraga explicó que su grupo optaba por la abstención, ya que no veían posible ofrecer confianza a un Gobierno que no gobernaba, ni tampoco querían dar paso a una alternativa social-comunista.