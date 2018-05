El PNV confirma que apoyará la moción de censura contra Rajoy

Los diferentes partidos que forman parte del grupo mixto han sido los encargados de comenzar la segunda tanda de intervenciones del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy , que ha decidido no asistir a esta segunda ronda de la moción de censura.

Sin embargo, la decisión del PNV de apoyar la iniciativa de Pedro Sánchez ha sido la protagonista de la jornada. Esta posición ha sido tomada por el partido durante la reunión mantenida este jueves por la mañana en Vitoria.

Andoni Ortúzar, presidente del EBB del PNV, ha anunciado al filo de las 14.00 que su partido ya había tomado una decisión respecto al sentido del voto en la moción de censura. El propio portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado minutos antes de volver a iniciar la moción que "se sabrá prontito". Minutos antes de tomar la palabra, la formación vasca ha trasladado su negativa de apoyo a los populares.

Intervención del portavoz del PNV en el Congreso

En torno a las 17.00, Aitor Esteban ha saltado a la palestra para confirmar ante el pleno del Congreso que los cinco diputados de su partido tienen previsto votar este viernes a favor de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que ha presentado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Esteban ha lamentado la "incapacidad para llegar a acuerdos" de este país. En ese sentido, ha subrayado que no es justo que se diga que el futuro del país ha caído "sobre las espaldas del PNV", entendiendo que esta situación es fruto de la "incapacidad" de otros partidos.

"Si los presupuestos no pasan el trámite del Senado, será una irresponsabilidad", ha señalado Esteban. "La situación, en caso de que salga adelante la moción, será complicada", ha añadido.

Por último, Esteban ha recordado que la sentencia del pasado lunes supuso un "antes y un después" en la sociedad.

Promesas dispares al grupo mixto

En su turno de respuesta al grupo mixto, Pedro Sánchez ha insistido en que su moción de censura es "legítima" y en que su Gobierno trabajará en unas circunstancias "extraordinariamente complejas" y con "limitaciones, como la de gestionar unos Presupuestos que no hemos apoyado".

El candidato a presidente ha garantizado a los nacionalistas asturianos que respetará la ejecución de las obras presupuestadas y a la diputada de Coalición Canarias, le ha tendido la mano para colaborar y revisar el Estatuto de Autonomía canario. Lo que le ha valido para que pasara de votar en contra de la moción a abstenerse.

A Compromís le ha dicho que va a "seguir la inspiración del Gobierno valenciano en muchos ámbitos", sobre todo el sanitario. A la diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia le ha ofrecido reforzar ese "proyecto común que se llama España atendiendo a la diversidad de los territorios encontrando "puntos en común" y aquí se ha referido al fortalecimiento del sistema de pensiones.

Diversas opiniones en el grupo mixto

Dentro del grupo mixto, el primero en intervenir ha sido el diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, quién durante su reducida intervención, además de recordar las necesidades de las Islas Canarias, ha anunciado la votación favorable a la moción presentada por el PSOE.

Posteriormente ha sido el turno de Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), quién ha destacado que esta moción de censura no se ha presentado en beneficio del país, al mismo tiempo que ha reconocido la corrupción del PP. En apoyo a su posición contraria a la moción de censura ha puntualizado que "Pedro Sánchez va a llegar al Gobierno de España con el apoyo de los que quieren romper el país". Sin embargo, tras la réplica de Sánchez y el anuncio del apoyo del PNV, la diputada ha anunciado su abstención en la votación de este viernes.

Como parte del grupo mixto, también ha tomado la palabra Foro Asturias. Al igual que Coalición Canaria, esta formación ha criticado el apoyo de los independentistas a Pedro Sánchez. "Señor Sánchez, una veleta es mucho más fiable que usted", ha asegurado tras recordar que la prioridad para los asturianos es la aprobación de las cuentas estatales, que después de mucho tiempo dan respuesta a la situación de Asturias. El partido ha mantenido su negativa a que el PSOE gobierne el país, después de la réplica de Sánchez.

Un posición que también ha mantenido la Unión del Pueblo Navarro (UPN), quién ha abogado, una vez más, por unas elecciones generales inmediatas: "porque es la solución más digna, más democrática y porque es la que la ciudadanía está pidiendo". Estamos ante una posible investidura de un señor que no ha ganado ningunas elecciones: "Unión del Pueblo Navarro va a votar en contra, en esencia, porque tenemos un acuerdo con el PP con un solo compromiso para UPN: votar a favor de la investidura del señor Rajoy y garantizar su apoyo al PP contra cualquier eventual moción de censura".

"¿Es Mariano Rajoy un verdadero problema? ¿Tanto a cambiado la situación con la sentencia Gürtel? La respuesta es no", así ha explicado la diputada de EH Bildu la situación tras la convocatoria de esta moción de censura. Su discurso lo ha finalizado recordando su postura a Pedro Sánchez: "No piense que las ganas de desalojar a Rajoy son suficientes ni que confiamos en usted". En su segunda intervención ha puesto énfasis en las políticas sociales, la reversión de los recortes y políticas del PP y en el dialogo con todas las fuerzas políticas: "Eso es lo que nos lleva al sí, no una confianza le que el PSOE es diferente".

Joan Baldoví (Compromís) y Carles Campuzano (PDeCAT) han sido los siguiente en tomar la palabra; poniendo en evidencia su postura en contra del actual presidente del Gobierno. "Señor Sánchez, hace dos años nosotros preferíamos a un presidente socialista a uno popular. No pudo ser. Espero que hoy salga que el señor Rajoy pueda venirse a Santa Pola a recuperar su oficina del registro de la propiedad", ha asegurado Baldoví. Por su parte, Campuzano ha afirmado que "nos toca darnos a todos una nueva oportunidad", al recordar que Sánchez ha reconocido al presidente Torra como un interlocutor válido. Ambos grupos votarán a favor del PSOE.

Sánchez reconoce el Gobierno de Torra

Tras una intensa mañana, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que se reunirá con Quim Torra si es presidente y ha defendido que los votos de los partidos nacionalistas e independentistas son "legítimos" para sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy. "Son tan legítimos como los suyos y como los míos, porque sus diputados son representantes de la soberanía nacional y, en consecuencia, no se escude en la crisis territorial para aferrarse a la presidencia del Gobierno", le ha dicho a Rajoy.

Por su parte, Mariano Rajoy ha exigido al líder del PSOE que aclare si va a pedir a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los independentistas catalanes procesados por el Tribunal Supremo.

En el debate de la moción de censura, también ha reclamado al candidato socialista a relevarle en la Moncloa que diga si piensa "asumir las peticiones" que le hagan el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los diputados que le apoyan en el Congreso, a cambio de su voto. Y le ha reclamado que diga ante el pleno si piensa apoyar el derecho de autodeterminación "que le piden algunos".

Finalmente, Rajoy ha pedido al líder socialista a que confirme si "mantiene su palabra" y cumple con lo que dijo en una entrevista en enero de este año, cuando dijo que "no se puede ir a una moción con quienes quieren romper España".

Gürtel y los ERE

En su intervención en la Cámara para defender la moción de censura contra Rajoy, Sánchez ha reprochado al presidente que se refiera a los acusados por la trama Gürtel como "personas que pasaban por allí" y le ha dicho que la "banalización de la corrupción y la falta de ejemplaridad" es lo que daña los cimientos de la democracia.

"Quiero que quede registrado en la Cámara que el PP no es un partido corrupto" ha señalado el líder socialista que se ha referido así a la "honestidad" de los militantes que, sin embargo, se sienten "abochornados" por los casos de corrupción que afectan a la dirección de la formación política.

"No hay ningún partido corrupto pero tampoco hay ningún partido inmune a la corrupción" ha remarcado, al tiempo que ha exigido "prevenir y actuar" cuando se produce esa corrupción, además de asumir "responsabilidades políticas".

Y de nuevo sobre Griñán y Chaves, el líder socialista ha reiterado que ya no son responsables políticos, ni siquiera militantes "mientras que usted continúa siendo militante y presidente de Gobierno".

Reunión con Torra

Sobre el independentismo, el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se reunirá e intentará tender puentes con la Presidencia de la Generalitat y el nuevo Govern para salir del "nudo gordiano" creado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez, en su tercera intervención en el debate de la moción de censura del PSOE contra Rajoy, ha criticado que, en lugar de tratar de resolver el conflicto catalán, el jefe del Ejecutivo se haya escondido tras los tribunales y las "togas". Y le ha acusado de utilizar la confrontación territorial como "gran escudo" para continuar al frente del Gobierno.

Preguntas de Rajoy

Por su parte, Rajoy se ha quejado de que no le haya respondido a las preguntas que le había formulado antes sobre la corrupción del PSOE, le ha vuelto a emplazar a que explique si en su partido no hay ningún condenado por corrupción y si está "libre de toda culpa" porque ese -ha dicho- es el argumento con el que los socialistas justifican esta moción de censura.

"Ese es el argumento fundamental con el que pretende chantajear a la Cámara, diciendo o corrupción o yo", ha enfatizado.

"Se los van a tener que comer con patatas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "se van a tener que comer con patatas" los Presupuestos Generales del Estado de 2018 si prospera la moción de censura presentada por el PSOE.

Durante la réplica de Rajoy en el Pleno del Congreso al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha señalado que es "verdaderamente chocante" que el PSOE y Unidos Podemos apoyen ahora unos Presupuestos que les daban "urticaria".

Sánchez le exige que dimita

Por su parte, el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido al presidente Mariano Rajoy que dimita, si quiere evitar que salga adelante la moción de censura: "dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó. Dimita y esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora", le ha espetado.

Sánchez ha advertido así a Rajoy de que la "única respuesta" que admite la sentencia del caso Gürtel es su dimisión, al tiempo que ha subrayado que hace tiempo que ya debería haber renunciado.

Durante su discurso en el Pleno del Congreso para defender la moción de censura presentada por el grupo socialista, Sánchez ha dicho que no son los Presupuestos del PSOE pero que asume el mantenimiento de estas cuentas ante un momento "extraordinariamente complejo".

"Nunca antes una moción de censura había sido tan necesaria"

Sánchez también ha asegurado que nunca antes una moción de censura como la que debate hoy el Congreso contra Mariano Rajoy había sido "tan necesaria" como ahora para garantizar la "higiene democrática" en España.

"La mayor irresponsabilidad sería no presentar una moción de censura contra quien es merecedor de un evidente reproche político de esta cámara", ha recalcado Sánchez en su primera intervención en el debate de la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo.

Reiniciar diálogo con el nuevo Govern y Gobierno vasco

El secretario general del PSOE se ha comprometido asimismo, si llega a ser presidente, a reiniciar el diálogo con el nuevo Govern de Cataluña, una oferta que también extenderá al Gobierno vasco.

En su intervención en la primera jornada de debate de la moción presentada por el PSOE contra el Gobierno, Sánchez ha agradecido el compromiso con la "estabilidad y la convivencia" del Ejecutivo presidido por el lehendakari Íñigo Urkullu, del PNV, de quien ha destacado su esfuerzo por "encontrar y forjar soluciones" ante la crisis catalana.

Por eso, ha dicho que hará extensiva su "petición de diálogo", aparte del Govern catalán presidido por Quim Torra, también al de Urkullu, dentro de su objetivo de "reestablecer los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas", frente a la actitud del PP que convirtió el debate territorial en un "campo de batalla".

"Estabilidad institucional, económica, social y territorial"

Ya como candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha ofrecido conformar un gobierno que garantice la estabilidad institucional, económica, social y territorial.

Estos serán los cuatro ejes del "plan de estabilidad" que emprenderá el gobierno liderado por Sánchez, si sale adelante la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy que hoy se debate en el Congreso de los Diputados.

El líder socialista ha explicado que el plan de estabilidad se pondrá en marcha mientras se construye el consenso necesario para convocar elecciones generales.

Cara a cara entre Ábalos y Rajoy

En su "cara a cara" previo con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Rajoy ha reconocido que en el PP ha habido corruptos, pero no es un partido corrupto y ha preguntado al PSOE si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

Por su parte, Ábalos ha preguntado al resto de grupos, y en especial a Ciudadanos, si van colaborar con la corrupción del PP avalando su "impunidad" y ha insistido en que lo que tiene que hacer el Congreso es "dejar constancia" de la reprobación a Rajoy "y después, elecciones".

En su segunda intervención Rajoy citó al presidente de Aragón Javier Lambán para criticar que Pedro Sánchez acepte los votos independentistas para la moción de censura. Lambán se ha mostrado muy crítico en los últimos días con el presidente catalán Quim Torra y en el pasado ya mostró sus desavenencias con Sánchez por el tema catalán.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respondido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su partido no tiene ningún cargo público al que decirle que se vaya "porque ya lo ha hecho" y ha subrayado que los socialistas no tienen ninguna sentencia como la Gürtel.

En el turno de réplica al presidente del Gobierno, Ábalos ha recordado a Rajoy que los socialistas tienen un seguimiento escrupuloso de los casos de corrupción y, por tanto, "no tienen que cesar a nadie en diferido ni mandarle mensajes de apoyo".

En su respuesta, Ábalos también se ha desmarcado de los casos de posible financiación del PSPV: "yo no tengo nada que ver con eso", ha aseverado, al tiempo que ha insistido que no son homologables los casos de corrupción del PSOE con la sentencia Gürtel.

Además, ha sostenido que el debate de hoy no consiste en "juzgar al PSOE" y, por tanto, "no es de recibo que el Gobierno pida a la oposición cuentas que nada tienen que ver con las competencias de esta Cámara".

El responsable socialista ha pedido a Rajoy que se sitúe "por encima de todo esto" y le ha preguntado "qué saca" con decir que "todos hacen lo mismo".

"¿Le parece edificante esa imagen de España?" le ha espetado Ábalos para añadir que "sólo le falta decir", que la corrupción "forma parte de nuestro patrimonio nacional".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le había preguntado al secretario de Organización del PSOE si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

"¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta?", ha interpelado Rajoy al dirigente socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE, en el que el jefe del Ejecutivo ha recordado a los socialista que nadie está libre de corrupción.

"Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción?. Señor Ábalos, ¿cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción censura a sí mismos?, ha ironizado Rajoy.

Mariano Rajoy ha comenzado su réplica al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el debate de la moción de censura, acusando al número tres del PSOE de hacer un "cuadro siniestro" que no se parece a la realidad. "Le ha faltado razón en la forma y en el fondo, en una moción impulsiva e impetuosa", ha criticado.

Posteriormente ha recordado que en la sentencia de la Gürtel (que ha motivado esta moción de censura) "no existe una línea que condene al Gobierno de España o al PP".

El presidente del Gobierno le ha espetado al secretario de Organización, José Luis Ábalos, que no puede acudir al Congreso "a mentir" y afirmar que la sentencia del caso Gürtel condena al PP y al Gobierno cuando nada de eso se recoge en la resolución judicial.

"Si la sentencia es toda la base de la moción ya pueden retirarla, salvo que se inventen otra", ha dicho Rajoy en su respuesta al dirigente socialista durante el debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno.

Rajoy ha insistido en que la Audiencia Nacional únicamente ha considerado al PP responsable civil a título lucrativo y eso implica que no conocía la comisión de ningún delito. "El PP no es un partido corrupto, aunque a ustedes les disguste", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno ha ironizado hoy sobre el "daño" que él y su Ejecutivo hacen a España cuando se crean medio millón de empleos al año, 570.000 desde la anterior moción de censura, de Podemos, y le ha preguntado al PSOE si este es el daño del que quiere librar a los españoles.

Rajoy ha destacado la recuperación económica que se ha producido con su Gobierno tras recibir de los socialistas un país en la "ruina" y ha señalado que "nadie se cree estos aspavientos de España negra" que hace el PSOE para "intentar justificar lo injustificable" con su moción de censura.

Ábalos: "Censura, estabilidad y elecciones"

Durante su intervención para presentar la moción de censura de su partido contra el Gobierno, Ábalos ha afirmado que el PP ha sido condenado civilmente y no penalmente "simplemente por la fecha en la que se cometieron los actos" recogidos en la sentencia, algunos de cuyos fragmentos ha leído. Pero "si se hubiese aplicado el actual Código Penal al PP se le habría condenado también penalmente", ha aseverado.

En esos primeros minutos, el secretario de Organización socialista también ha puesto el énfasis en que la sentencia del caso Gürtel certifica que "el PP era Gürtel y Gürtel era el PP". Ábalos ha asegurado que esta sentencia, "la primera que condena a un partido por corrupción", ha desatado una gran indignación en la sociedad. En ese momento, ha aprovechado para recordar que mientras "la España real luchaba, ustedes hacían ostentación en bodas y celebraciones imperiales, que quedan para la historia".

En la defensa de la moción de censura, Ábalos ha dicho al presidente del Gobierno que si realmente "comprendiera" la gravedad de la situación, "yo no estaría aquí". "Mientras las familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios y les hacían una amnistía fiscal" ha dicho el responsable socialista, que ha justificado la moción de censura en la "lógica indignación social".

Abalós ha recalcado en varias ocasiones la falta de reacción del PP ante la sentencia de la Gürtel: "Esperábamos un gesto, pero nada. Negar la realidad". Asimismo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya tenido "la decencia política de por lo menos, dimitir", y le ha acusado de haber "hundido hasta límites insospechados la dignidad del país".

"Hay que pensar la legitimidad y la validez de los escaños que ocupan porque se han financiado con la caja B", ha puntualizado. En ese momento ha hecho un llamamiento al resto de los grupos presentes en el Congreso: "¿El resto va a colaborar en la impunidad?"

El grupo socialista ha presentado esta moción, según han asegurado, con más del doble de los fines exigidos. "España necesita afrontar problemas acuciantes: pensiones, sanidad, dependencia, igualdad... pero para poder trabajar, entre todos, necesitamos antes lo fundamental: instituciones fuertes y creíbles. Unos gobernantes decentes. Señores del PP, ahora mismo esto es imposible con ustedes", ha asegurado Abalós. Posteriormente ha recordado el orden de su proyecto: "Censura, estabilidad y elecciones".

Necesita 176 votos

Una vez debatida la moción, se procederá a su votación, que será pública y por llamamiento, es decir, cada diputado deberá anunciar de viva voz el sentido de su voto, y para que salga adelante, el candidato necesita reunir la mayoría absoluta de la Cámara: 176 votos.

De momento, el PSOE sólo tiene asegurado el apoyo de Unidos Podemos (67 diputados), el de Compromís (4 diputados) y el representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, lo que suma 156 diputados, por lo que todo depende de la posición que adopten ERC y PDeCAT, y singularmente del PNV, por lo que todo está en el aire.

Y es que tanto el PP como Ciudadanos han avanzado que no respaldarán al líder socialista, a los que se unirán los dos diputados de UPN y el de Foro Asturias, ambos socios electorales de los 'populares' en Navarra y Asturias, y la diputada de CC, Ana Oramas.

Las tres mociones de censura anteriores, la de 1980, la de 1987 y la de 2017 fueron rechazadas. En concreto, en 1980, Felipe González logró el respaldo de 152 diputados, frente al rechazo de 168 y la abstención de otros 21 --en la sesión se registraron 11 ausencias--. Siete años después, en 1987, sólo 66 diputados votaron a favor del candidato Antonio Hernández-Mancha, frente a los 195 que lo hicieron en contra y los 71 que se abstuvieron.