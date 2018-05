Iglesias ofrece a Sánchez gobernar en coalición y ganar juntos las elecciones

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado este jueves al del PSOE, Pedro Sánchez, a no dejarse humillar y demostrar que puede tener un Gobierno más fuerte que el del PP gobernando con una mayoría de 156 diputados, y no sólo con 84, y le ha ofrecido "ganar juntos las próximas elecciones generales".

"Hemos trabajado juntos en comunidades, nos va bien trabajando juntos, lo que le diría es que tenemos que ganar juntos las próximas elecciones generales", le ha emplazado Iglesias a Sánchez durante el debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Una idea que ha repetido al terminar el debate ante los periodistas al afirmar que quiere "pensar que Sánchez" será responsable y construirá un Gobierno con una mayoría sólida y plural que represente a más fuerzas políticas y ponga en marcha una agenda social.

Durante el debate, Iglesias le ha llegado a pedir disculpas a Sánchez por no haber sabido "trabajar" mejor juntos anteriormente, pero lo ha hecho después de una intervención inicial en la que ha sido duro en sus ataques al secretario general de los socialistas, a quien ha reprochado que no se haya presentado "más presidenciable", que no haya hablado para todos los españoles y que haya asumido que los nacionalistas le puedan ver como el "mal menor".

"No puede permitir que los corruptos le humillen", le ha espetado tras criticar que no haya presentado un programa social con política sanitaria, medioambiental, de respeto a los derechos civiles, y apelando al diálogo para resolver la cuestión territorial.

"Tiene que hablar a los españoles, tiene que parecer presidenciable", ha enfatizado Iglesias tras urgir a Sánchez a asumir el reto de construir un país "diverso" y buscar fórmulas de acuerdo democráticas.

"No se puede conformar con ser el mal menor", ha añadido, "tiene que ser un presidente que respeten los vascos, los catalanes y los españoles", ha exclamado Iglesias.

"Asuma ser el primer presidente del siglo XXI que comprende los cambios en España", ha reclamado Iglesias, quien también ha reivindicado que "está germinando la semilla" que hace un año plantó Podemos con su moción de censura.

Le agradecido a Sánchez, eso sí, que haya reconocido que se equivocó con Albert Rivera, y que se haya dado ya cuenta que no es un aliado para la izquierda.

Iglesias no ha dejado pasar tampoco la ocasión de criticar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por no asistir al debate de la moción esta tarde y ha tachado de "vergüenza" inaceptable que el escaño del jefe del Ejecutivo haya estado ocupado en una jornada histórica "por un bolso", el de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Algo que, ha afirmado, "no se merece la dignidad de esta cámara ni la dignidad de los españoles".

En cualquier caso, ha querido responder a Rajoy que le ha dicho que se iba a "comer con patatas" los presupuestos que Podemos había votado en contra.

"Y es verdad, durante unos meses, pero en esa comida no va a haber ningún corrupto", ha dicho el líder de Podemos para después felicitarse porque "por fin hoy mandamos a casa al PP -ha afirmado-".

Además de Iglesias, han intervenido en el turno de Unidos Podemos, los portavoces de IU, Alberto Garzón; En Comù Podem, Lucía Martín; y En Marea, Miguel Anxo Ferrán Vell.

Garzón ha justificado el voto a favor de su formación por la "convicción" de que se abre "un horizonte de esperanza en España" que pasa por acabar con las políticas de recortes y neoliberales que impiden a la "gente sencilla" llevar un proyecto de vida.

Ha abogado por acabar con el "autoritarismo" y el "clima de represión" instalado por el Gobierno del PP, defender los servicios públicos y combatir el programa económico que el PP pactó con la UE, y todo ello mediante la apertura de un "diálogo nacional" que IU concibe desde su apuesta por un modelo de república federal.

Desde En Comú Podem, Lucía Martín ha apuntado a Sánchez que los catalanes se merecen "una tregua" y una relaciones "políticas" que supongan no "pasar por los juzgados" y ha abogado por impulsar políticas progresistas y feministas para "no fallar ni a nosotras mismas" ni a la "gente" que cree en estos cambios.

Por último, Miguel Anxo Fernán Vell ha advertido a Sánchez de que el voto favorable de su formación es en realidad un "sí crítico" y le ha reclamado cuanto antes "revertir de forma inmediata las políticas neoliberales".

Algo fundamental, ha advertido, para las "izquierdas constructivas y progresistas" que como En Marea gobiernan en varios ayuntamientos de España.

Además, ha reclamado a Sánchez que se comprometa a abordar la reforma de la financiación autonómica para garantizar unos servicios públicos "al servicio de las mayorías sociales".