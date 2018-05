Hallan el cadáver momificado de una mujer tras 4 años muerta

Tras cuatro años sin saber de María Amparo Plaza, este lunes fue encontrada muerta en su vivienda de Valencia. La mujer, que ahora tendría 78 años, estaba en la cocina de su domicilio; donde, debido al estado que presentaba el cadáver (momificado de manera natural), debió fallecer hace cuatro o cinco años. De hecho, según publican varios medios, sus vecinos llevaban tanto tiempo sin saber de ella que pensaron que se había mudado.

Por desgracia, no se trata de un caso aislado y no es extraño que personas mayores fallezcan solas en sus viviendas. De hecho, en las últimas semanas se han dado varios casos en Aragón. Lo sorprendente de esta situación es que el hedor por la descomposición del cuerpo no alertara a sus vecinos.

La explicación se podría encontrar en que la vivienda estaba completamente cerrada (ventanas y persianas incluidas); por lo que el cuerpo de María Amparo siguió un proceso de momificación en vez de la putrefacción habitual.