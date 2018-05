He tenido que tomar aliento antes de poder escribir sobre ética y sobre el bien común; sobre todo en lo que aún creo y necesito creer. Sobre dos conceptos esenciales (y escasos), a veces muy mal entendidos, que sustentan no solo nuestra vida personal sino todo lo que la rodea.

He tenido que secar mis lágrimas después de volver a ver lo que fue un homenaje a la vida, a la dignidad tan perdida y que nos sirvió un programa de televisión frívolo y en ocasiones macarra. Honor a alguien real, importante, un experto en patología mamaria por cuyas manos han pasado más de 6.000 pacientes, mientras pongo nombre a todos esos médicos, cajeras del súper, panaderos o dependientes que nos tratan con cariño y nos dan el abrazo emocional e invisible que nos hace personas; el compañero que arranca el día con una canción de amor de Serrat y nos regala el lado bueno de las cosas.

Lo miro con los ojos de quien sabe que no está a resguardo de un mundo que aburre hasta el hastío por comprobar que poco o nada cambia; ante la desazón que da cada día encontrarnos ante un universo que nos es ajeno pero demasiado cotidiano y que, de tanto oír, ha encallecido nuestros oídos y nuestros ojos. Que insulta y ataca nuestra ética. Es volver a decirme, ante sentencias judiciales, que lo normal no es robar; o ante más detenciones por corrupción, por blanqueo de dinero; volver a oír hablar de millones de euros como si fueran pipas, mientras el resto seguimos asfixiados. Mientras aun tenemos que escuchar que vamos hacia aquello de ‘España va bien’ y que nos provoca urticaria, sabiendo simplemente que la brecha salarial de los aragoneses cada vez es mayor frente al resto de los españoles, que nuestros hijos tienen que seguir yendo fuera a trabajar y que aquí vamos a quedar cuatro gatos sin que haya quien nos cuide. Saber al fin que la demagogia pasa factura y acaba por caer y por llevarse por delante a lo que no es sino fachada y oportunismo. No creo que haya que poner nombres. Es PP, es PSOE, es PNV, es Podemos...