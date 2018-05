El hundimiento

Mariano Rajoy, el hombre que ganaba carreras andando, en lugar de corriendo, se ha quedado sin pista. En la meta, donde le esperaba el suave roce de la cinta de llegada, no queda sino un muro cimentado con los mil y un líos judiciales, y no solo judiciales, del Partido Popular. Un muro contra el que ya es imposible no chocar de manera brutal. La pregunta que ahora se hace todo el país es si Rajoy tiene la autoridad moral mínimamente exigible para ejercer con eficacia y, sobre todo, con independencia la presidencia del Gobierno.