El chalet de Iglesias y Montero dinamita la estrategia electoral

La dirección de Podemos tenía bien definida su estrategia electoral. Primero, lanzar la campaña en la Comunidad de Madrid con Íñigo Errejón como candidato estrella y después iniciar el proceso de primarias para que en verano comunidades autónomas y municipios contasen ya con sus cabezas de lista para los comicios de mayo próximo.

Sin embargo, de golpe y plumazo, todo ha saltado por los aires y el futuro de Podemos depende de lo más inmediato. Concretamente del resultado de la consulta sobre la continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente del partido a cuenta del chalet de 600.000 euros que la pareja se ha comprado en la sierra madrileña.

El veredicto de la militancia se dará a conocer este lunes. En el partido los afines al secretario general no dudan de la victoria. No solo ganará sino que además lo hará con una amplia participación, como el propio Iglesias se ha autoexigido para seguir con las riendas del partido. Si es así, a partir del lunes los número uno y dos podrán decir que sus bases les han absuelto de un pecado que, en cualquier caso, no reconocen. No obstante, las heridas que se han abierto con esta polémica son profundas y no parece que puedan cicatrizar de la noche a la mañana. La relación de la dirección nacional con los anticapitalistas atraviesa por uno de sus peores momentos, como demuestran la censura de 'Kichi' a Iglesias, y el de Cádiz es uno de los modelos de los alcaldes del cambio para el oficialismo. También ha habido ataques a la inversa, como el de Monedero al señalar que los integrantes de la corriente más a la izquierda del partido "no son revolucionarios, sino revoltosos". Con este panorama antes de lanzarse de lleno a las campañas para las citas electorales de 2019 al secretario general le tocará recomponer filas.